Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Новый сканер позволит наблюдать за плодом в режиме реального времени

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Захватывающее дух видео, сделанное с помощью революционной технологии, детально показывает, как ведет себя в матке 20-недельный малыш – вертит головой, трогает пуповину и так резко распрямляет ножки, что мамин живот просто подпрыгивает.

У ультразвукового исследования, которое обычно назначают будущим мамам, чтобы вовремя выявить аномалии развития плода, есть ряд недостатков, в первую очередь недостаточная точность. Так, от «взгляда» стандартного УЗИ на сроке 20 недель может уйти до половины врожденных аномалий плода. Базирующийся в Лондоне проект iFIND, в рамках которого работает международная группа ученых и врачей, призван довести пренатальный скрининг до невиданных прежде высот, соединив компьютерные технологии, ультразвук, магнитно-резонансную томографию, робототехнику и другие современные методы, пишет The Daily Mail.

Короткое 24-секундное видео, полученное в ходе испытаний нового сканера, было представлено проектом iFIND родительскому сайту ChannelMum.com, чтобы показать мамам и папам во всем мире, что их ожидает в недалеком будущем – они смогут увидеть своего будущего ребенка со всеми подробностями и наблюдать за ним в режиме реального времени. Ролик, полученный на сроке 20 недель, показывает, как активно малыш ведет себя в матке – он вертит во все стороны головой, «играет» с пуповиной, двигает ручками, и в какой-то момент «толкается»: полностью распрямляет ножки, упираясь ими в мамин мочевой пузырь, а спиной – в мамину печень. Что испытывает при этом мама, знают все беременные женщины.

Как пояснил один из авторов разработки, Дэвид Ллойд из Королевского колледжа Лондона, новая технология позволяет будущим родителям, а самое главное – врачам, в отличие от стандартного УЗИ, видеть всю полость матки целиком, а также подробно наблюдать за работой всех структур в организме плода в динамике. Обычно малыш двигается слишком быстро, и УЗИ не позволяет получить четкое изображение. Новый сканер способен автоматически отслеживать мельчайшие движения плода и строить на их основе четкие и ясные видео. Ученые надеются, что широкое внедрение их разработки в клиническую практику позволит точнее и раньше выявлять отклонения в развитии плода, и по возможности лечить их еще до рождения.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвозможностиживотисследованиясканер
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:50
Перевод часов повышает риск выкидыша
13:42
У женщин с плотной грудью выше риск рака
13:16
Новый сканер позволит наблюдать за плодом в режиме реального времени
13:01
Трепещите! Хотите узнать, где работает самый сексуальный медбрат в мире? (фото)
13:00
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности
12:41
Проблемы в браке - временное явление, говорят эксперты
12:30
Антибиотики, которые принимают перед кесаревым сечением, признаны опасными для детей
19:41
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!
19:19
Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой
18:49
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция
18:35
Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала
18:16
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин
18:01
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
17:45
Какой ваш идеальный вес? (1)
17:28
11 хитростей, которые помогут выглядеть на пять лет моложе
16:32
Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста (видео)
16:16
Как выбрать свадебное платье по типу фигуры
15:55
Пять вредных пищевых привычек, которые отражаются на лице
15:11
Десять советов, как одеться стильно этой весной
14:57
Абонементы в спортзал защищают от семейных ссор
Все новости
ФэшнЦеликом
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности

То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов

Фото: вы не поверите, но эта звезда реалити-шоу уже похудела на 40 килограммов

8. фев
12 главных ошибок при взвешивании
Самые читаемые
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности
Трепещите! Хотите узнать, где работает самый сексуальный медбрат в мире? (фото)
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Проблемы в браке - временное явление, говорят эксперты
Топ комментариев
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(4)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовниманиевозможностьдевушкадевушкидизайнерженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователикофемакияжмужчинамужчиныотношенияпродуктыребенокродственникисекссоветыспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

13:56
Любите вздремнуть? Вот как влияют на ваш организм 20, 60 и 90 минут дневного сна
13:45
Все думали, что этот парень уже давно мертв, но спустя пять лет после пропажи его нашли в джунглях Амазонки
13:29
У тебя белый iPhone? Скорее узнай, чем он лучше черного!
13:14
Всегда просите сделать копию чека при покупке бытовой техники! Вот почему это так важно (1)
Rus.Postimees.eeЦеликом
Нарва снова ищет желающих открыть кафе-ресторан с очень дорогим видом

Нарва снова ищет желающих открыть кафе-ресторан с очень дорогим видом

В январе в Эстонии произошел скачок роста безработицы

В январе в Эстонии произошел скачок роста безработицы

Узнайте, кто победил в конкурсе фотографий и выиграл ужин в ресторане MIX!

Узнайте, кто победил в конкурсе фотографий и выиграл ужин в ресторане MIX!

14:06
Девочек будут прививать от папилломавируса
14:03
Стало известно, когда появится первый электрокар Volvo
13:56
Видео: надежда эстонского футбола Франк Лийвак вышел на поле в составе "Сараево"
13:32
США обвиняют Россию в заигрывании с «Талибаном»
ВпрокЦеликом
Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)

9. фев
У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги
Погода
Синоптики: морозы вскоре уйдут

Синоптики: морозы вскоре уйдут

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees