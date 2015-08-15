Новый сканер позволит наблюдать за плодом в режиме реального времени

У ультразвукового исследования, которое обычно назначают будущим мамам, чтобы вовремя выявить аномалии развития плода, есть ряд недостатков, в первую очередь недостаточная точность. Так, от «взгляда» стандартного УЗИ на сроке 20 недель может уйти до половины врожденных аномалий плода. Базирующийся в Лондоне проект iFIND, в рамках которого работает международная группа ученых и врачей, призван довести пренатальный скрининг до невиданных прежде высот, соединив компьютерные технологии, ультразвук, магнитно-резонансную томографию, робототехнику и другие современные методы, пишет The Daily Mail.

Короткое 24-секундное видео, полученное в ходе испытаний нового сканера, было представлено проектом iFIND родительскому сайту ChannelMum.com, чтобы показать мамам и папам во всем мире, что их ожидает в недалеком будущем – они смогут увидеть своего будущего ребенка со всеми подробностями и наблюдать за ним в режиме реального времени. Ролик, полученный на сроке 20 недель, показывает, как активно малыш ведет себя в матке – он вертит во все стороны головой, «играет» с пуповиной, двигает ручками, и в какой-то момент «толкается»: полностью распрямляет ножки, упираясь ими в мамин мочевой пузырь, а спиной – в мамину печень. Что испытывает при этом мама, знают все беременные женщины.

Как пояснил один из авторов разработки, Дэвид Ллойд из Королевского колледжа Лондона, новая технология позволяет будущим родителям, а самое главное – врачам, в отличие от стандартного УЗИ, видеть всю полость матки целиком, а также подробно наблюдать за работой всех структур в организме плода в динамике. Обычно малыш двигается слишком быстро, и УЗИ не позволяет получить четкое изображение. Новый сканер способен автоматически отслеживать мельчайшие движения плода и строить на их основе четкие и ясные видео. Ученые надеются, что широкое внедрение их разработки в клиническую практику позволит точнее и раньше выявлять отклонения в развитии плода, и по возможности лечить их еще до рождения.