У женщин с плотной грудью выше риск рака

Исследователи установили, что плотная грудная ткань увеличивает риск рака груди. Представительницы прекрасного пола, которые не имеют достаточного количества жировой прослойки в грудной ткани, в два раза чаще сталкиваются с этой опасной болезнью. Авторы исследования подчеркивают, что плотная грудная ткань является более важным индикатором риска рака груди, чем даже семейная история, то есть наследственность. По мнению экспертов, плотная ткань снижает возможность своевременного распознавания опухолей, поэтому обладательницам такой груди нужно искать альтернативные способы диагностики, пишет Medikforum.ru.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили информацию по более чем 18 000 женщинам с раком груди. Также для анализа были привлечены 184 000 женщин той же возрастной группы, не имеющих никаких симптомов рака. Каждую из женщин помещали в 4 категории по степени плотности груди. Затем ученые оценили несколько хорошо известных факторов риска этого заболевания, включая вес, семейную историю или наследственность, а также рождение первого ребенка после 30 лет.

Результаты этого анализа показали, что максимальная плотность грудной тканей более чем в два раза увеличивает риск возникновения опухолей груди. Грудь представляет собой сочетание молочных протоков, желез, плотной грудной ткани и жировой ткани. Степень плотности грудной ткани можно сразу определить с помощью маммографа. Дело в том, что он хорошо просвечивает через жировую прослойку, но заглянуть сквозь грудную ткань ему значительно сложнее. Считается, что приблизительно 60% молодых и приблизительно чуть меньше половины женщин среднего возраста обладают плотной грудной тканью. К сожалению, снизить эту плотность практически невозможно.