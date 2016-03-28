Перевод часов повышает риск выкидыша

Эксперты полагают, что данный феномен связан с незначительными изменениями, которые дневной свет вызывает в циркадных ритмам человека - наших внутренних часах. Разницы даже в один час достаточно для увеличения риска инфаркта, как было доказано учеными ранее, а теперь исследователи впервые решили оценить воздействие перевода часов на фертильность женщины. Они оценили успехи 1 654 пациенток, которые проходили через ЭКО в клиниках по лечению бесплодия с 2009 по 2012 года. Все женщины ранее уже сталкивались с выкидышем. Их разделили на три группы в зависимости от времени имплантации эмбриона, то есть помещения его в матку, пишет Medikforum.ru.

Исследователи из Бостонского университета обнаружили, что у женщин существенно увеличивается риск выкидыша, если трансплантация эмбриона осуществляется в течение 21 дня после перевода часов на летнее время, когда стрелки переводятся на час вперед. Развитие этих беременностей сравнили с тем, как протекает беременность после имплантаций эмбриона в летнее и зимнее время. Отметим, что тот же самый повышенный риск выкидыша наблюдался и среди женщин, которые прошли через процедуру в течение трех недель после осеннего перевода часов на час назад.

Авторы исследования считают, что полученные ими выводы помогут десяткам тысяч пар, которые проходят через специфические процедуры в клиниках по лечению бесплодия, информативно планировать время проведения процедуры, что снизит риск выкидыша и повысит вероятность успешной беременности и родов.