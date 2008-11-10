Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку

Употребление большого количества цельнозерновых поможет ускорить процесс похудения, как утверждают учёные. Достаточно всего лишь заменить белый рис и хлеб коричневыми аналогами, как это поможет ускорить метаболизм. Эти небольшие изменения в питании, позволяющие активнее включать в рацион волокна, приводят к тому, что человек теряет на 100 калорий в день больше. Данная цифра является весьма существенной, так как именно столько калорий мы можем сжечь во время 30-минутной пешей прогулки, пишет Medikforum.ru.

Исследователи из Tufts University в Массачусетсе разделили добровольцев на две группы в зависимости от особенностей в питании. Причём различие было только одно - источник зерновых продуктов. Во всём остальном добровольцы из двух групп не различались между собой. Они тратили одинаковое количество энергии, получали приблизительно одинаковый объем жиров, фруктов, овощей и белков в рационе. Но в одной группе активно употребляли цельнозерновые продукты вроде коричневого риса, а в другой налегали на белый рис и хлеб из пшеничной муки.

Оказалось, что диета на основе цельнозерновых продуктов помогает людям ускорять метаболизм, сжигая большее количество калорий. В пищеварительной системе при этом усваивалось меньшее число калорий. Всё это приводило к улучшениям в работе иммунной системы, так как у людей из первой группы в организме производилось большее количество Т-клеток, которые сражаются с инфекциями. У них также выросло число полезных бактерий в кишечнике. Всего этого удалось добиться всего за 8 недель употребления цельнозерновых продуктов.