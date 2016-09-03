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15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Самое большое преимущество наступления взрослой жизни — это то, что можно делать всё, что хочешь. Это относится и к выбору пищи в том числе. Пицца на завтрак? Пожалуйста. Но когда вырастает живот и цифры на весах начинают пугать, это явный сигнал, что свобода в питании не осталась без последствий.

Чем старше человек становится, тем ему сложнее бороться с лишним весом. С возрастом метаболизм замедляется, и поэтому нужно ограничивать или даже исключать некоторые продукты из своего рациона. Часть из них уже не приносят взрослому сформировавшемуся организму никакой пользы, а часть, наоборот, – даже очень вредят. Когда человек достигает 30-ти летнего возраста, нужно в обязательном порядке отказаться от употребления следующих продуктов:

1. Йогурт с ароматизаторами

Главный враг здоровой и упругой кожи – это сахар. Отказ от печенья и конфет не всегда помогает сохранить кожу эластичной. Все потому, что употребляя йогурты с различными вкусовыми добавками, мы на самом деле съедаем сахара еще больше, чем съели бы с шоколадной конфеткой. Чтобы иметь здоровый цвет лица и не провоцировать ранее появление морщин, откажитесь от ароматизированных йогуртов.

2. Консервированные овощи

В консервированных овощах содержится много соли, которая также негативно влияет на организм и способствует преждевременному старению кожи. И, как известно, оказывает отрицательное воздействие на нормальное кровяное давление. Особенно опасно употреблять консервированные продукты в жестяных банках, в состав которых могут входить химические вещества, вызывающие развитие рака, бесплодия и ожирения, пишет Marketium.ru.

3. Слабоалкогольные напитки

С возрастом организм вообще перестает усваивать алкоголь. Если в 21 можно выпить пива, танцевать до полуночи и утром выглядеть отлично, то уже в 30 так сделать не удастся. Мало утреннего похмелья: алкоголь высосет из организма всю влагу, которая нужна для эластичности кожи и, в итоге, приведёт к увеличению веса.

4. Белый хлеб и выпечка

Если хлеб производится не из цельного зерна, то его употреблять нельзя. При употреблении белого хлеба и сдобной выпечки организм превращает рафинированные углеводы в сахар, а затем в глюкозу и повреждает коллаген, который борется с морщинами. Если вы не можете жить без хлеба и выпечки, выбирайте только цельнозерновые. Это касается и макаронных изделий тоже.

5. Овощи и фрукты с пестицидами

К 30-ти годам организм уже накопил достаточное количество токсинов, которые негативно влияют на обмен веществ и гормональный баланс. Даже если не употреблять сладких и жирных продуктов, можно накопить вредные вещества с помощью обычных овощей и фруктов. Ядохимикаты, которые еще называют пестицидами, к сожалению, сейчас очень часто используются в сельском хозяйстве. Самая популярная продукция, которая имеет высокое содержание пестицидов: яблоки, клубника, виноград, сельдерей, персики, шпинат, сладкий перец, огурцы и помидоры черри.

6. Сосиски и колбасы

Мясо принято считать главным продуктом на столе. Но это не касается переработанного мяса, такого как сосиски и различные виды колбас. Содержащиеся в них консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы провоцируют развитие рака желудка и других болезней.

7. Маргарин

Это один из наиболее распространенных трансжиров, который способствует развитию болезней сердца. Он также может ускорить процесс старения кожи, делая её более уязвимой к ультрафиолетовому излучению. Употребление маргарина повышает уровень холестерина в крови и приводит к ожирению.

8. Печенье с начинкой

Многие любят печенье с различными сладкими начинками. Быстро, вкусно и сытно. Но в нескольких печенюшках содержится огромный риск сердечнососудистых заболеваний. И само печенье, и его начинка включают в себя большое количество сахара.

9. Гамбургеры

О вреде фастфуда сейчас не говорят только ленивые. Продукты быстрого питания провоцируют гастрит, язву и даже онкологические заболевания. Люди массово употребляют сэндвичи с говяжьими котлетами, убеждая себя в том, что получают необходимые организму витамины, которые содержит говядина. Но в гамбургерах нет никаких полезных веществ. Они содержат только трансжиры, которые приносят огромный вред и разрушают организм.

10. Газированные напитки

Тем, кто думает о продолжении своего рода, нужно навсегда забыть о сладких газированных напитках. Они содержат огромное количество сахара и канцерогенных красителей, которые приводят к бесплодию как мужчин, так и женщин.

11. Диетические напитки

Напитки вроде диетической колы и ей подобные могут казаться менее вредными, но это далеко от истины. Вместо карамельного химического красителя, который делает колу коричневой, диетическая окрашена бромированным растительным маслом, используемым в ракетном топливе. Это оказывает негативное воздействие на гормоны щитовидной железы.

12. Попкорн

Главный атрибут любого кинотеатра — попкорн — не так уже и безобиден, как кажется на первый взгляд. Мнение, что попкорн — это здоровая натуральная закуска из цельного зерна, абсолютно неверно. Конечно, само зерно кукурузы не несет никакого вреда, но вот способ и технология его приготовления очень даже опасны. Кроме того, что попкорн может содержать огромное количество соли и сахара, для его приготовления используются ароматизаторы, пальмовое масло и синтетические компоненты.

13. Чипсы

Давно известно, что для приготовления чипсов вместо натурального картофеля используется картофельная мука или специальные картофельные хлопья. Но это еще не самое страшное, что в них есть. Производители чипсов добавляют в них для усиления вкуса глутамат натрия и различные синтетические ароматизаторы, которые придают чипсам вкус сыра, колбасы лука и так далее.

14. Соевый соус

Вредные кетчупы и майонезы начали активно заменять соевым соусом. Безусловно, соус на основе жареных соевых бобов не так вреден, как майонез, но и верить в его полную безопасность тоже не стоит. Он содержит огромное количество натриевой соли, которая обладает раздражающим воздействием на слизистую, образовывает камни в почках и способствует отложению солей в суставах.

15. Холодный кофе/Фраппучино

Фраппучино — очень коварный напиток. Смесь кофе, сахара, молока и сливок приводят к сильному стрессу для организма. Система пищеварения практически не способна одновременно переварить сладкое, жирное и холодное. Ежедневное употребление такого напитка может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта.

Это список наиболее часто употребляемых продуктов питания обычного человека. Вредных продуктов, которые ежедневно окружают нас в магазинах и супермаркетах, конечно, намного больше. Исключите хотя бы эти продукты, и вы сразу почувствуете, как вашему организму станет легче.

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