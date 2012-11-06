Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Формулой ИМТ пользуются уже достаточно давно, чтобы определить степень соответствия веса и роста человека. Чтобы рассчитать ИМТ, нужно вес в килограммах разделить на рост человека в метрах в квадрате (I=m/ h2). Для мужчин и женщин есть своя норма этого параметра, но вышеупомянутые шотландские ученые говорят, что наиболее сексуальными женщинами считаются те, у кого этот параметр в пределах 22.8 — 24.8, пишет Medikforum.ru.

Важная деталь: чтобы получить эти данные, исследователи, кроме расчетов, прибегли еще и к опросу определенного количества мужчин. И здесь мы сталкиваемся с основной проблемой: личные предпочтения каждого опрошенного, а также такое понятие, как мода. Сегодня эталоном женской красоты в большинстве стран мира считается девушка худая и сравнительно высокая: менее 50 кг веса и рост от 170 см и выше.

С другой стороны, часто мужчины оценивают женщину по таким параметрам, как объем груди, талии и бедер, зачастую потому, что эти параметры влияют на потенциальную возможность девушки родить ребенка. Кроме того, следует не забывать, что у каждого народа свое понимание красоты. И сексуально привлекательная девушка из Китая будет менее привлекательна для мужчины, скажем, из Южной Америки, где стандарты красоты несколько отличаются.