Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Уже много лет наука пытается вывести универсальную формулу привлекательности человека. В конце концов исследования заканчиваются лишь какими-то общими выводами, так как за сексуальность отвечает слишком много параметров. Однако шотландским ученым все же удалось достоверно определить, что за сексуальную привлекательность женщины отвечает такой важный параметр, как индекс массы тела (ИМТ).

Формулой ИМТ пользуются уже достаточно давно, чтобы определить степень соответствия веса и роста человека. Чтобы рассчитать ИМТ, нужно вес в килограммах разделить на рост человека в метрах в квадрате (I=m/ h2). Для мужчин и женщин есть своя норма этого параметра, но вышеупомянутые шотландские ученые говорят, что наиболее сексуальными женщинами считаются те, у кого этот параметр в пределах 22.8 — 24.8, пишет Medikforum.ru.

Важная деталь: чтобы получить эти данные, исследователи, кроме расчетов, прибегли еще и к опросу определенного количества мужчин. И здесь мы сталкиваемся с основной проблемой: личные предпочтения каждого опрошенного, а также такое понятие, как мода. Сегодня эталоном женской красоты в большинстве стран мира считается девушка худая и сравнительно высокая: менее 50 кг веса и рост от 170 см и выше.

С другой стороны, часто мужчины оценивают женщину по таким параметрам, как объем груди, талии и бедер, зачастую потому, что эти параметры влияют на потенциальную возможность девушки родить ребенка. Кроме того, следует не забывать, что у каждого народа свое понимание красоты. И сексуально привлекательная девушка из Китая будет менее привлекательна для мужчины, скажем, из Южной Америки, где стандарты красоты несколько отличаются.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдевушкиженщиныиндекс массы телаисследованияпривлекательностьстандартышотландские ученые
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:15
Пять самых опасных периодов в браке
14:52
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина
14:29
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках
14:17
15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет
13:50
Перевод часов повышает риск выкидыша
13:42
У женщин с плотной грудью выше риск рака
13:16
Новый сканер позволит наблюдать за плодом в режиме реального времени
13:01
Трепещите! Хотите узнать, где работает самый сексуальный медбрат в мире? (фото)
13:00
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности
12:41
Проблемы в браке - временное явление, говорят эксперты
12:30
Антибиотики, которые принимают перед кесаревым сечением, признаны опасными для детей
19:41
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!
19:19
Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой
18:49
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция
18:35
Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала
18:16
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин
18:01
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
17:45
Какой ваш идеальный вес? (1)
17:28
11 хитростей, которые помогут выглядеть на пять лет моложе
16:32
Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста (видео)
Все новости
ФэшнЦеликом
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет

15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет

Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

9. фев
Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся
Самые читаемые
15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет
У женщин с плотной грудью выше риск рака
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Топ комментариев
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(4)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
Восемь вещей, которым не место в ванной(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовозможностьдевушкадевушкидизайнерженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователикофемужчинамужчиныотношенияпродуктыраздражениеребенокродителиродственникисексспециалистыспособудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

15:36
Совместимость по восточному гороскопу: вот какие пары ждет счастье
15:16
Отборочный тур «Евровидения» от Эстонии будет вести Элина Нечаева
15:06
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
14:50
Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Экс-министр финансов Польши: Трамп и его теория хаоса в госуправлении

Экс-министр финансов Польши: Трамп и его теория хаоса в госуправлении

Таави Минник: Трамп головного мозга

Таави Минник: Трамп головного мозга

Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи!

Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи! (2)

15:26
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
15:25
Цепная авария в Таллинне: одна из машин загорелась, водителя другой увезли на скорой (фото и видео)
15:09
Латвала сохранил лидерство на "Ралли Швеции": у Тянака возникли проблемы с коробкой передач
15:03
Украинцы смогут с лета ездить в Европу без виз, пообещал глава Еврокомиссии (1)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)

9. фев
Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)
Погода
Синоптики: морозы вскоре уйдут

Синоптики: морозы вскоре уйдут

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees