Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пять самых опасных периодов в браке

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Нет ничего страшного в том, что в длительных отношениях время от времени случаются кризисы. Так устроена человеческая природа. И все же, главное в таких случаях — не паниковать раньше времени и делать все, чтобы отношения сохранились. Мы расскажем вам о самых ключевых периодах, когда вам следует хорошенько поработать, чтобы избежать кризиса в отношениях!

Кризис 1–2-х лет

Это опасное время, потому что спустя первые пару лет брака пара переживает большие перемены. Во-первых, стабильные отношения позволяют партнерам расслабиться и уже не так активно проявлять свою страсть и “охоту”. Некоторым в такие моменты кажется, что это конец, чувства сходят на “нет”. Неправда! Вам просто нужно осознать, что вы теперь крепкая пара, у которой новая совместная жизнь, и вам нужно научиться строить ее вместе. Главное правило для всех пар — не мешайте партнеру иметь свое личное пространство. Поверьте, это сыграет только на руку! Появление ребенка тоже может привести к некоторым конфликтам, но вам нужно лишь понять, что вы с партнером — опора друг для друга, поэтому все трудности вы сможете пережить вместе, сообщает Medikforum.ru.

Кризис 3–4-х лет

В этот период чаще всего партнеры взаимопроникаются друг другом, возникает своего рода зависимость от отношений, которая приводит к попыткам изменить что-то, чтобы вернуть прошлого себя. На самом деле, это всего лишь страх. Вы должны оставаться самим собой, ведь однажды именно это привлекло вашего партнера! Отношения должны помогать развиваться, а не притуплять таланты и стремления друг друга. Более того, чаще всего на эти годы приходится появление первого ребенка, что вновь заставляет партнеров почувствовать себя в новой шкуре. Теперь вы родители! Разделите это гордое звание вместе, помогайте друг другу и наслаждайтесь совместной жизнью.

Кризис 6–7-ми лет

Это период, когда в семье уже все стабильно. Порой даже слишком. Именно поэтому один из партнеров может начать искать что-то новое для себя. Часто измены приходятся именно на этот период. Партнерам нужно помнить о том, что важно продолжать радовать и удивлять друг друга, придумывать что-то новенькое для отношений, чтобы они не становились чересчур скучными. Конечно, не стоит совершать совсем безумные поступки, но заботиться о развитии отношений все же стоит. В период таких кризисов женщины часто пытаются делать то, что нравилось их мужчинам в начале отношений. Это ошибка, ведь его вкусы могли измениться. Также не стоит стараться наладить отношения появлением второго ребенка. Во время кризиса это может только сильнее разладить союз.

Кризис 11–13-ти лет

Кажется, что после стольких лет уже не может ничего измениться в худшую сторону, но многие пары решают развестись именно в этот период. Все дело в том, что это самый необъяснимый кризис. Людям просто начинает казаться, что они не подходят друг другу, что они стали чужими и что пришло время начать что-то новое, пока еще не слишком поздно. Это страх, который порождается возрастом, но его можно преодолеть! Вспомните, сколько всего хорошего было между вами. Если вам хочется начать новую жизнь, то воплотите это вместе! Отправьтесь в путешествие, откройте бизнес или придумайте бюджетное времяпровождение, во время которого вы сможете вспомнить былые времена. Покажите своим детям пример того, что у них действительно есть возможность найти одну любовь на всю жизнь.

Кризис 20-ти лет

Чаще всего этот кризис связан с тем, что дети взрослеют, вылетают из родительского гнезда, где супруги уже не помнят, кем они были до того, как стали родителями. Не стоит видеть в этом конец, ведь это второе начало! Теперь вам не нужно переживать изо дня в день, как воспитать и вырастить ребенка. Вы можете открыть второе дыхание, вновь стать страстными влюбленными и наслаждаться совместной жизнью!

Советы для всех пар:

    не накапливайте раздражение, беседуйте с партнером;

    не отталкивайте друг друга, старайтесь проводить время вместе, когда в этом отчаянно нуждается один из партнеров;

    не обвиняйте друг друга в проблемах, вы ведь вместе строите отношения;

    уважайте интересы друг друга;

    развивайтесь вместе;

    изучайте друг друга в сексе;

    цените друг друга!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбизнесженщинызависимостьизменыкризислюбовьошибкапутешествиераздражениеродители
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:15
Пять самых опасных периодов в браке
14:52
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина
14:29
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках
14:17
15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет
13:50
Перевод часов повышает риск выкидыша
13:42
У женщин с плотной грудью выше риск рака
13:16
Новый сканер позволит наблюдать за плодом в режиме реального времени
13:01
Трепещите! Хотите узнать, где работает самый сексуальный медбрат в мире? (фото)
13:00
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности
12:41
Проблемы в браке - временное явление, говорят эксперты
12:30
Антибиотики, которые принимают перед кесаревым сечением, признаны опасными для детей
19:41
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!
19:19
Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой
18:49
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция
18:35
Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала
18:16
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин
18:01
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
17:45
Какой ваш идеальный вес? (1)
17:28
11 хитростей, которые помогут выглядеть на пять лет моложе
16:32
Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста (видео)
Все новости
ФэшнЦеликом
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет

15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет

Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин

9. фев
Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся
Самые читаемые
15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет
У женщин с плотной грудью выше риск рака
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности
Топ комментариев
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(4)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовозможностьдевушкадевушкидизайнерженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователикофемужчинамужчиныотношенияпродуктыраздражениеребенокродителиродственникисексспециалистыспособудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

15:36
Совместимость по восточному гороскопу: вот какие пары ждет счастье
15:16
Отборочный тур «Евровидения» от Эстонии будет вести Элина Нечаева
15:06
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
14:50
Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Экс-министр финансов Польши: Трамп и его теория хаоса в госуправлении

Экс-министр финансов Польши: Трамп и его теория хаоса в госуправлении

Таави Минник: Трамп головного мозга

Таави Минник: Трамп головного мозга

Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи!

Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи! (2)

15:26
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
15:25
Цепная авария в Таллинне: одна из машин загорелась, водителя другой увезли на скорой (фото и видео)
15:09
Латвала сохранил лидерство на "Ралли Швеции": у Тянака возникли проблемы с коробкой передач
15:03
Украинцы смогут с лета ездить в Европу без виз, пообещал глава Еврокомиссии (1)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)

9. фев
Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)
Погода
Синоптики: морозы вскоре уйдут

Синоптики: морозы вскоре уйдут

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees