Пять самых опасных периодов в браке

Кризис 1–2-х лет

Это опасное время, потому что спустя первые пару лет брака пара переживает большие перемены. Во-первых, стабильные отношения позволяют партнерам расслабиться и уже не так активно проявлять свою страсть и “охоту”. Некоторым в такие моменты кажется, что это конец, чувства сходят на “нет”. Неправда! Вам просто нужно осознать, что вы теперь крепкая пара, у которой новая совместная жизнь, и вам нужно научиться строить ее вместе. Главное правило для всех пар — не мешайте партнеру иметь свое личное пространство. Поверьте, это сыграет только на руку! Появление ребенка тоже может привести к некоторым конфликтам, но вам нужно лишь понять, что вы с партнером — опора друг для друга, поэтому все трудности вы сможете пережить вместе, сообщает Medikforum.ru.

Кризис 3–4-х лет

В этот период чаще всего партнеры взаимопроникаются друг другом, возникает своего рода зависимость от отношений, которая приводит к попыткам изменить что-то, чтобы вернуть прошлого себя. На самом деле, это всего лишь страх. Вы должны оставаться самим собой, ведь однажды именно это привлекло вашего партнера! Отношения должны помогать развиваться, а не притуплять таланты и стремления друг друга. Более того, чаще всего на эти годы приходится появление первого ребенка, что вновь заставляет партнеров почувствовать себя в новой шкуре. Теперь вы родители! Разделите это гордое звание вместе, помогайте друг другу и наслаждайтесь совместной жизнью.

Кризис 6–7-ми лет

Это период, когда в семье уже все стабильно. Порой даже слишком. Именно поэтому один из партнеров может начать искать что-то новое для себя. Часто измены приходятся именно на этот период. Партнерам нужно помнить о том, что важно продолжать радовать и удивлять друг друга, придумывать что-то новенькое для отношений, чтобы они не становились чересчур скучными. Конечно, не стоит совершать совсем безумные поступки, но заботиться о развитии отношений все же стоит. В период таких кризисов женщины часто пытаются делать то, что нравилось их мужчинам в начале отношений. Это ошибка, ведь его вкусы могли измениться. Также не стоит стараться наладить отношения появлением второго ребенка. Во время кризиса это может только сильнее разладить союз.

Кризис 11–13-ти лет

Кажется, что после стольких лет уже не может ничего измениться в худшую сторону, но многие пары решают развестись именно в этот период. Все дело в том, что это самый необъяснимый кризис. Людям просто начинает казаться, что они не подходят друг другу, что они стали чужими и что пришло время начать что-то новое, пока еще не слишком поздно. Это страх, который порождается возрастом, но его можно преодолеть! Вспомните, сколько всего хорошего было между вами. Если вам хочется начать новую жизнь, то воплотите это вместе! Отправьтесь в путешествие, откройте бизнес или придумайте бюджетное времяпровождение, во время которого вы сможете вспомнить былые времена. Покажите своим детям пример того, что у них действительно есть возможность найти одну любовь на всю жизнь.

Кризис 20-ти лет

Чаще всего этот кризис связан с тем, что дети взрослеют, вылетают из родительского гнезда, где супруги уже не помнят, кем они были до того, как стали родителями. Не стоит видеть в этом конец, ведь это второе начало! Теперь вам не нужно переживать изо дня в день, как воспитать и вырастить ребенка. Вы можете открыть второе дыхание, вновь стать страстными влюбленными и наслаждаться совместной жизнью!

Советы для всех пар:

не накапливайте раздражение, беседуйте с партнером;

не отталкивайте друг друга, старайтесь проводить время вместе, когда в этом отчаянно нуждается один из партнеров;

не обвиняйте друг друга в проблемах, вы ведь вместе строите отношения;

уважайте интересы друг друга;

развивайтесь вместе;

изучайте друг друга в сексе;

цените друг друга!