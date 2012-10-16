Придержи язык: чего нельзя говорить работающим мамам

Возвращаться к работе после декрета всегда непросто. При этом неважно, сколько твоему ребенку – три месяца или три года.
И почему то именно в этот непростой период, когда тебе уже нужно работать, а малыш все еще требует твоей ежесекундной заботы и любви (к слову, он может никогда не перестать этого требовать), появляются советчики, которых переполняет желание помочь разрывающейся матери. При этом ничем они в результате не помогают, а только обильно посыпают солью все открытые раны.
Читай, чего нельзя говорить работающей маме:
1. Я бы никогда не позволил кому-то еще воспитывать своих детей.
Чаще всего эти фразы обращены в сторону тех мам, которые пользуются услугами няни. И часто людям не понять, что другого выхода просто нет, к тому же няня – это не монстр, чтобы ее бояться.
2. Моя бы воля, я бы не покидала своих детей ни на минуту.
Твоя самоотверженность достойна уважения, но это не мой случай, спасибо.
3. Но твой муж неплохо зарабатывает, зачем тебе работать?
Да, и я тоже неплохо зарабатываю. И работаю я, к слову, не только ради денег.
4. По крайней мере, хоть по ночам ты можешь быть хорошей матерью.
У меня так же есть еще утро и вторая половина дня, мои дети получают достаточно внимания и ласки.
5. Наверное, малыши скучают по тебе...
Я и тоже по ним скучаю, но я действую в их интересах тоже.
6. У тебя нет чувства вины перед ними?
Нет, они в надежных руках, мне не за что испытывать чувство вины.
7. Может быть, если бы ты чаще бывала дома, дети были бы послушнее?
А вот это уже откровенная грубость.
8. Ты многое теряешь. Дети повзрослеют, а тебя рядом не будет.
Оставь эту драму для более сентиментальных.
9. Тебе этого не понять, ты не находишься с ними весь день.
Так ты ведь тоже. Или ты ходишь за своими детьми по пятам в сад и школу, лишая их права на личное пространство?
10. Это так мило, когда они называют няню мамой.
Знала бы ты, как тебя называют за глаза.
11. Ты выглядишь уставшей и изможденной.
Да. Потому что я просыпаюсь рано, работаю весь день и возвращаюсь в дом, кишащий детьми и заботой о них.
12. Если ты не заботишься о своих детях, то для чего ты их рожала?
А с каких пор обеспечение детей всем необходимым для комфортной жизни не является заботой о них?