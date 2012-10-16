Придержи язык: чего нельзя говорить работающим мамам

Возвращаться к работе после декрета всегда непросто. При этом неважно, сколько твоему ребенку – три месяца или три года.

И почему то именно в этот непростой период, когда тебе уже нужно работать, а малыш все еще требует твоей ежесекундной заботы и любви (к слову, он может никогда не перестать этого требовать), появляются советчики, которых переполняет желание помочь разрывающейся матери. При этом ничем они в результате не помогают, а только обильно посыпают солью все открытые раны.

Читай, чего нельзя говорить работающей маме:

1. Я бы никогда не позволил кому-то еще воспитывать своих детей.

Чаще всего эти фразы обращены в сторону тех мам, которые пользуются услугами няни. И часто людям не понять, что другого выхода просто нет, к тому же няня – это не монстр, чтобы ее бояться.

2. Моя бы воля, я бы не покидала своих детей ни на минуту.

Твоя самоотверженность достойна уважения, но это не мой случай, спасибо.

3. Но твой муж неплохо зарабатывает, зачем тебе работать?

Да, и я тоже неплохо зарабатываю. И работаю я, к слову, не только ради денег.

4. По крайней мере, хоть по ночам ты можешь быть хорошей матерью.

У меня так же есть еще утро и вторая половина дня, мои дети получают достаточно внимания и ласки.

5. Наверное, малыши скучают по тебе...

Я и тоже по ним скучаю, но я действую в их интересах тоже.

6. У тебя нет чувства вины перед ними?

Нет, они в надежных руках, мне не за что испытывать чувство вины.

7. Может быть, если бы ты чаще бывала дома, дети были бы послушнее?

А вот это уже откровенная грубость.

8. Ты многое теряешь. Дети повзрослеют, а тебя рядом не будет.

Оставь эту драму для более сентиментальных.

9. Тебе этого не понять, ты не находишься с ними весь день.

Так ты ведь тоже. Или ты ходишь за своими детьми по пятам в сад и школу, лишая их права на личное пространство?

10. Это так мило, когда они называют няню мамой.

Знала бы ты, как тебя называют за глаза.

11. Ты выглядишь уставшей и изможденной.

Да. Потому что я просыпаюсь рано, работаю весь день и возвращаюсь в дом, кишащий детьми и заботой о них.

12. Если ты не заботишься о своих детях, то для чего ты их рожала?

А с каких пор обеспечение детей всем необходимым для комфортной жизни не является заботой о них?