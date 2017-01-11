Сексуальный гороскоп: узнай любимого лучше

Овен

Этот зодиакальный знак имеет свою особенность: Овнам движет спортивный интерес. Первый секс с таким мужчиной удивит тебя его чрезмерной страстью и просьбой реализовать его сексуальные фантазии. Учти, что первая интимная близость может случиться раньше, чем ты предполагала – ведь Овны очень напористы в процессе завоевания девушки. Долгие ухаживания ему абсолютно чужды, он не делает тайны из того, к чему стремится. А цель эта – как можно быстрее затянуть тебя в постель.

Телец

У тебя уже есть на примете достойный внимания представитель этого знака Зодиака, отмеченной жизненной силой и чувственностью? Можем заверить: в том, что касается эротической пикантности, ты не прогадаешь. Впрочем, его потенции угадываются безошибочно с самого начала, а то, что его сексуальная энергия высвободится не сразу, это уже частности. Биологические потребности, в том числе и секс, для Тельца столь же естественны, как воздух, которым мы дышим. После упоительной ночи тебя еще ожидает завтрак в постель, а нередко еще и продолжение в большем или меньшем объеме процесса интимного познания друг друга. Тельцы любят утренний секс.

Близнецы

Со стороны первая ночь любви с Близнецами выглядит делом случая. Вот досада: надо же было проколу шины случиться прямо перед твоим домом. Еще вариант: он замотался и забыл, куда засунул ключ от квартиры, и теперь ему ничего не остается, как переночевать у тебя. Не удивляйся. Чтобы попасть к тебе в постель, Близнец пойдет на любые уловки. Чтобы покорить Близнецов, нужно обладать неистощимой фантазией. Но его страсть к секс-экспериментам устроит далеко не каждую, ведь и в первую ночь ему может захотеться испробовать все мыслимые позиции и всевозможные секс-игрушки. Его жажда новизны неутолима.

Рак

Пусть тебя не вводит в заблуждение внешность Рака: большие, по-детски наивные глаза могут принадлежать ловеласу со стажем. Робость и стеснительность, выполнив свои функции, будут скоро отброшены за ненадобностью. Так что пусть для тебя не станет неожиданностью, что поначалу такой сдержанный Рак при первой возможности освободится от своей одежды – куда только подеваются все условности! И волнующее событие, которому впору теперь именоваться не первой ночью, а первым днем любви – произойдет прямо на рабочем месте твоего скромняги.

Лев

Это будет первоклассная постановка! Тебе тоже будет уготована роль в этом незабываемом шоу, отмеченном подлинным царским размахом. Длительная прелюдия – это в стиле Льва. Но очень часто Львы во время первой ночи любви сосредоточены только на себе и, подобно Овнам, только после того, как пройдет первый угар страсти, начинают задумываться о потребностях партнера. Поэтому партнер может потребовать от тебя попробовать самую необычную позу или станцевать для него стриптиз. Другими словами, именно ты должна будешь ублажать его, а не наоборот.

Дева

Это известные любители пофантазировать. У Девы всегда найдется время для любовной прелюдии. И речь не идет о том, чтобы создать соответствующее настроение: абсолютно все должно быть предусмотрено. Это и вино, налитое в нужном количестве, и свежая постель, и заранее купленные фрукты, чтобы потом наутро вместе подкрепиться. Девы – идеальные партнеры в постели. Такой мужчина всегда прислушивается к желаниям женщины, ухожен, в отличной форме, тактичен. Он не будет наставить на том, что тебе не нравится делать в постели.

Весы

Безупречный вкус, элегантность очень часто определяют индивидуальность Весов. Особый шарм, магнетизм, харизма – вот чем можно взять такого мужчину. Учитывая это, понятно, что близости Весов добиться непросто. Когда имеешь дело с Весами, все несет на себе печать неповторимого стиля. Это в полной мере относится к разыгрываемому, инсценируемому искушению. Любая невоздержанность наталкивается на резкое неприятие Весов. Весам доставит истинное наслаждение процесс медленного совместного раздевания перед зеркалом и, конечно же, при таинственно горящих свечах. В такой обстановке ничего не стоит быстро распрощаться со своей природной стыдливостью. Но не удивляйся, если вскоре после совершившегося таинства любви твой друг заторопится домой. Дело в том, что будет слегка нарушено столь необходимое Весам чувство внутренней гармонии, если на следующее утро они проснутся в непривычной обстановке и не смогут привести себя в надлежащий порядок.

Скорпион

Никакой другой знак не проводит столь четкого разграничения между любовью и сексом, как Скорпион. И пусть он сам льстит своему самолюбию претензией на полную непроницаемость для чужих взглядов, ты очень скоро без труда сможешь понять, действительно ли у него серьезные намерения или он просто настроен на получение плотского удовольствия. В этом смысле очень показательна первая ночь любви. Животные инстинкты его чрезвычайно сильны, и время от времени требуют удовлетворения. Тем не менее планка его очень высока и в том случае, если вожделенный объект выбран на одну лишь ночь. И если жертва не соответствует его масштабам (а Скорпион видит это мгновенно), он ведет себя адекватно ситуации: предельно жестко, стремясь исключительно к обладанию. Но при этом Скорпион – хороший аналитик, который умеет читать твои мысли, включая сексуальные желания.

Стрелец

Стрельцы и глубина чувств – это две несовместимые вещи, поэтому зачастую все воспринимается ими только через призму спортивного интереса. Стрелец относится к числу искателей приключений, он не слишком торопится сокращать дистанцию между собой и партнером. Он может находиться в связи с человеком в течение нескольких месяцев, но так по-настоящему и не быть влюбленным. Для него секс может быть предметом гордости. Полный страсти и огня Стрелец – идеалист, у которого вызывает интерес все новое. Однако извращенные формы любовной игры оставляют его равнодушными.

Козерог

Имея дело с Козерогом, торопиться противопоказано. Штурмом взять его невозможно. Его холодноватый шарм необычайно привлекателен, по сравнению с другими знаками он кажется наиболее недоступным. Порой даже ловишь себя на мысли, что он парит где-то высоко, и секс, и сама любовь для него не существуют. И тут нечему удивляться: в карьере сосредоточен для Козерога смысл жизни. Если долгожданный миг наконец настал – не торопись: секс по-быстрому вызывает у него органическое отвращение. Козерогу для любви нужна ночь целиком.

Водолей

Поскольку экзотика всегда производит на Водолея неотразимое действие, наверняка и в данном случае ты вызовешь у него настоящий подъем, предложив его вниманию откровенно эротическую программу: стриптиз-шоу, эротический массаж, массаж простаты, оральный секс с шампанским…И его критерии оценки будут очень высоки, хотя сам мужчина-Водолей в постели достаточно ленив.

Рыбы

Секс для Рыб всегда несет глубокий духовный смысл. Рыбы-мужчины любят идти на интимную близость лишь с женщиной, к которой есть чувства. Но первый секс с таким мужчиной может разочаровать себя чрезмерной скромностью и романтичностью – часто больше слов, но меньше дела.