Найдена связь между раком желудка и помадой

Одно из самых массовых увлечений у современных женщин – селфи с накрашенными чувственными губами.

Но если женщина наносит на губы помаду несколько раз в день, у нее значительно повышается риск онкологии.

К такому выводу пришли медики из Калифорнийского университета.

«Те из них, кто наносит помаду два-три раза в сутки, могут повысить риск возникновения рака желудка, так как через кожу организм впитывает большое количество хрома, содержащегося в косметике», - выдвинули довод ученые.

По их словам, в губной помаде содержатся элементы металлов, в частности, таких как хром, алюминий, кадмий и свинец.

Частое использование косметики способствует их скоплению в организме, что в свою очередь может вызвать токсическое действие.

Одним из наиболее тяжелых последствий отравления металлами является онкология, напомнили терапевты. При этом, как отмечают врачи, производители губной помады нередко пренебрегают безопасными нормами – экспертизы регулярно выявляют в ней повышенный уровень содержания тяжелых металлов.

Важно учесть и то, что опасная губная помада может угрожать здоровью не только женщин, но и мужчин. Учеными уже было подсчитано, что в течение жизни среднестатистический мужчина съедает из-за поцелуев 3-5 кг помады с женских губ.