Легкий салат из креветок, авокадо и грейпфрута

Ингредиенты: авокадо - 1 шт., грейпфрут - 1 шт., большие креветки - 200 г, греческий йогурт - 100 г, оливковое масло - 1 ст. л., яблочный или винный уксус - 2 ч. л., чеснок - 1 зубчик, соль по вкусу, молотый красный перец по вкусу, лимонный сок 1 - ч. л.

Приготовление:

1. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать тонкими ломтиками. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

2. Грейпфрут почистить и разобрать на дольки. Снять белые пленки с каждого кусочка.

3. Креветки отварить и почистить, по желанию оставив хвостики.

4. Смешать йогурт с оливковым маслом и уксусом. Затем добавить красный молотый перец, соль и измельченный зубчик чеснока.

5. Смешать все ингредиенты для салата и полить йогуртовой заправкой.