Названы три продукта, на которых не нужно экономить

О продуктах, которым нельзя найти аналогов, специалисты проинформировали на страницах электронной газеты «Век».

«Исключение из рациона этих продуктов или замена их аналогами может обернуться крайне негативными последствиями для организма и состоянии здоровья», - высказали терапевты свою точку зрения по данному вопросу.

В частности, врачи порекомендовали регулярно есть мясо и подсказали, что употреблять этот продукт лучше всего по системе «день через день». Согласно данному методу, дни употребления мяса или птицы нужно чередовать с днями, когда употребляются растительные продукты, богатые белком, - это поможет сохранить и здоровье, и бюджет.

Также, отмечают эксперты, не стоит экономить на сладостях и выпечке. «Это может показаться странным, но ведь только крайне незначительное число людей могут полностью отказаться от этих продуктов. Поэтому важно употреблять только очень качественные сладости», - пояснили эксперты. Они напомнили, что дешевые сладости часто являются источником вредных трансжиров.

Еще, по мнению медиков, из рациона питания нельзя исключать орехи (семечки). В них содержатся незаменимые микроэлементы, не говоря уже о том, что в орехах много растительного белка и ненасыщенных жирных кислот.