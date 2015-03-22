Чем пахнет настоящий мужчина

Оказывается, главный компонент любой парфюмерии для мужчин – это запах океанической свежести, пишет The Independent.

И несмотря на многообразие духов «для него», все они представляют из себя разные варианты на тему этого аромата.

По словам профессора парфюмерии и автора многих известных ароматов Ройи Дава, истинно «мужской» запах появился в конце 90-х годов. Эксперт поясняет, что после экономического кризиса 80-х годов людям хотелось сбежать от унылой реальности. А запах океана как раз помогал им фантазировать о побеге от проблем на берег моря.

Именно поэтому свежие ароматы стали активно появляться на прилавках магазинов. Постепенно парфюмеры выработали непременную основу всех мужских ароматов – запах океана.

Как объясняет Дав, свежая нотка - не что иное, как синтетическая молекула ярко выраженного арбуза и ультрасвежего цитруса.

В состав этого аромата входит дигидромирценол – соединение, относящееся к классу ненасыщенных спиртов, имеющее характерный цитрусовый запах. При этом, по мнению эксперта, парфюмерная промышленность постепенно идет вперед, и мужские ароматы становятся все более оригинальными, подстраиваясь под индивидуальные вкусы потребителей.

«В подростковом возрасте мы хотим быть похожи на многих других.

Но по мере взросления все ищут индивидуальности. И найти ее можно за счет своего аромата», – отмечает эксперт. По мнению парфюмера, в ближайшем будущем все мужчины будут пахнуть по-своему, и океанические нотки перестанут ассоциироваться с сильным полом.