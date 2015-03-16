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Кулинарные тонкости в помощь любителям рыбы

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Эти маленькие хитрости помогут вам сберечь силы и достичь отличного результата, порадовав себя и домашних самыми вкусными рыбными блюдами.

Первым делом стоит проверить свежесть рыбы, которую вы собрались приготовить, опустив ее в просторную емкость с водой. И если рыба тонет, она достаточно свежая, если нет – лучше не употреблять ее в пищу, пишет justcoolidea.ru.

Чтобы чешуя легче удалялась, начинайте чистить рыбу от спинного плавника к брюшку и хвосту, например, при помощи обычной терки под несильной струей холодной воды. Можно обдать ее кипятком, а затем подержать в теплой воде с добавлением уксуса. Пальцы при этом можно окунать в крупную соль, так рыба не будет выскальзывать при чистке.

Чтобы сварить крупную рыбу, ее опускают в холодную воду и доводят до кипения. Мелкую и нарезанную на куски — закладывают сразу в кипяток и следят, чтобы она не переварилась. Замороженную рыбу всегда начинают варить только в холодной воде. В любом случае рыбу варят на медленном огне. Проверить готовность крупной рыбы можно, втыкая в нее спичку.

Самый ароматный рыбный бульон получается из смеси нескольких видов рыбы. Нежелательно только брать для него миногу, леща, угря и карпа – бульон получится горьковатым. Солить рыбный бульон следует в самом начале варки.

Перед жарением рыбу нужно разделать и посолить минут за 15, чтобы она сохраняла форму на сковороде. Не забудьте непосредственно перед жаркой вытереть ее полотенцем. Жира нужно брать немного, а кусочки рыбы класть в него не слишком плотно друг к другу. В разогретое масло добавьте немного соли, чтобы рыба у вас получилась с хрустящей корочкой, и одну нарезанную картофелину для устранения сильного запаха по всему дому.

Соленую рыбу перед разделкой стоит залить на 5–10 минут холодной водой, тогда она разбухнет и с ней будет легче справиться. Если рыба очень соленая, вымачивать ее стоит в течение 4–6 часов, меняя воду через каждые два часа. Пересоленную селедку хорошо вымачивать в чае или разведенной водой молоке.

Хранить готовую отварную или жареную рыбу можно только в холодильнике и не долее суток. Перед употреблением непременно подвергать повторной дополнительной тепловой обработке: в микроволновке, на пару или на сковородке.

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