Открытие: дневной сон способствует развитию речи

Дети, участвовавшие в исследовании, учили новые глаголы. Исследование показало: участники, которые не позже чем через час после этого ненадолго ложились поспать, запоминали слова лучше, чем те, кто не спал в течение минимум пяти часов после обучения. Вероятно, дело в том, что сон (особенно медленноволновой) способствует консолидации памяти.

По словам ученых, дети дошкольного возраста должны спать от 10 до 12 часов в сутки, независимо от того, когда они спят. Недостаток сна может привести к негативным последствиям, в том числе для когнитивных функций.