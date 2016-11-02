Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции

Приложение протестировали на миллионе женщин в прошлом году. И было установлено: оно так же эффективно предотвращает наступление нежелательной беременности, как и оральный контрацептив. Программа находится в одной группе с медицинским оборудованием вроде иголок для акупунктуры. Это первое в своем роде приложение, которое сертифицировали как средство контрацепции.

Итак, когда риск забеременеть высок, приложение советуют использовать презерватив. Все просто: перед овуляцией в теле повышается концентрация эстрогена, который охлаждает тело. А вот после овуляции, когда выделяется прогестерон, температура тела вырастает. Эти две фазы цикла разделены овуляцией. И в этот день максимальной фертильности температура поднимается в диапазоне 0,2-0,45 градусов Цельсия, что улавливается приложением.