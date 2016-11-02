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Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции

Krasotka.ee
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Уникальное мобильное приложение Natural Cycles получило одобрение от уважаемой немецкой экспертной организации Tuv Sud. Данное приложение ежедневно отслеживает температуру женского тела в течение всего цикла и дает советы относительно методов контрацепции, пишет The Daily Mail. То есть, опираясь на температуру, приложение оценивает степень фертильности женщины в текущий момент.

Приложение протестировали на миллионе женщин в прошлом году. И было установлено: оно так же эффективно предотвращает наступление нежелательной беременности, как и оральный контрацептив. Программа находится в одной группе с медицинским оборудованием вроде иголок для акупунктуры. Это первое в своем роде приложение, которое сертифицировали как средство контрацепции.

Итак, когда риск забеременеть высок, приложение советуют использовать презерватив. Все просто: перед овуляцией в теле повышается концентрация эстрогена, который охлаждает тело. А вот после овуляции, когда выделяется прогестерон, температура тела вырастает. Эти две фазы цикла разделены овуляцией. И в этот день максимальной фертильности температура поднимается в диапазоне 0,2-0,45 градусов Цельсия, что улавливается приложением.

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