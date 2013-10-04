14 кулинарных ошибок, которые мешают вашим блюдам быть идеальными

AdMe.ru собрал для вас несколько типичных ошибок начинающих поваров, избавившись от которых вы превратитесь в гуру кулинарии. По крайней мере, должны.

Промывать макаронные изделия

Промывание пасты холодной водой после варки может довести до обморока любого итальянца — ведь на ее поверхности остается ценный крахмал, который помогает соусу лучше впитываться. Более того, воду, в которой варилась паста, итальянские хозяйки используют для разбавления слишком густых соусов.

Готовить помидоры вместе с остальными овощами

Одна из самых распространенных ошибок начинающих поваров — класть помидоры в блюдо вместе с картофелем, морковью и другими овощами. Кислота, содержащаяся в помидорах, замедляет процесс варки остальных овощей, из-за чего приготовление блюда может затянуться. По этой же причине уксус в блюда добавляют тогда, когда блюдо уже практически готово к подаче.

Солить бульон в начале варки

Здесь все очень просто — если посолить бульон в самом начале приготовления, то есть риск получить весьма пересоленное блюдо, поскольку вода во время варки будет выкипать. Кстати говоря, секрет вкусного бульона в том, чтобы класть мясо в холодную воду. А вот если вы планируете сварить превосходное мясо, то вода, предназначенная для его приготовления, должна кипеть.

Использовать блендер для картофельного пюре

Блендер, конечно же, отличный помощник в приготовлении массы блюд, но только не тогда, когда речь идет о картофельном пюре. Самая вкусная «толченка» получается, если делать ее по старинке, с помощью толкушки, а затем взбить обычной вилкой. Кстати говоря, профессиональные повара тщательно сливают всю воду, в которой варился картофель, и даже подсушивают его прямо в кастрюле.

Использовать очень мало или слишком много специй

У поваров есть шутка о том, что недосоленное блюдо гораздо хуже пересоленного. То же самое касается любых приправ и пряностей — их нехватка может сказаться на качестве блюда, буквально лишив его вкуса. Но и класть все специи, которые только обнаружатся на полках, не стоит — «пере» в этом случае так же плохо, как и «недо».

Класть много начинки в пиццу

На первый взгляд может показаться, что чем больше начинки в пицце, тем она получается красивее и вкуснее. Однако это не так — при приготовлении пиццы лучше строго придерживаться количества ингредиентов, указанных в рецепте. Так вы сможете получить хрустящее тесто, которое не будет прогибаться и даст вам возможность есть пиццу руками — точно так же, как делают на ее родине.

Варить изделия из теста в небольшом количестве воды

Макароны, пельмени, вареники и прочие продукты из теста обязательно нужно варить в большом количестве воды. Если воды будет мало, то тесто рискует превратиться в клейстер, и тогда вместо аппетитного блюда вы получите нечто, меньше всего напоминающее вкусную еду. Кроме того, макароны или пельмени будут прилипать не только друг к другу, но и к стенкам кастрюли, а отмывать ее, согласитесь, — то еще удовольствие.

Шинковать лук заранее

Мелко нашинкованный лук очень быстро становится горьким, поэтому и блюда с ним тоже начинают горчить. То же самое может случиться, если резать лук тупым ножом. Поэтому шинковать лук нужно прямо перед закладкой в блюдо и только остро наточенным ножом.

Нарезать мясо для стейков вдоль волокон

Даже самое хорошее мясо можно с успехом превратить в настоящую «подошву от ботинка», если нарезать его вдоль волокон. При жарке такие куски съежатся и станут очень жесткими. Чтобы этого избежать, мясо нужно нарезать поперек волокон — тогда оно не изменит свою форму во время приготовления и останется мягким.

Гасить соду уксусом

Несмотря на то что этот прием использовали еще наши бабушки, практического смысла в нем нет. При гашении весь углекислый газ, который и должен был придать тесту воздушности, уходит в воздух, а вот за поднятие теста отвечает та сода, которая в процессе этого химического опыта осталась непогашенной. В одном из старинных рецептов для придания тесту воздушности рекомендуют использовать такой прием: в1/4 стакана воды растворить ложку соды, а в другом стакане с таким же количеством воды — чайную ложку лимонной кислоты, а затем добавить в тесто.

Запекать картофель сразу после нарезки

Согласитесь, запеченные дольки картошки с хрустящей корочкой выглядят очень аппетитно. На картинке. На практике же добиться такой корочки бывает очень сложно. Однако если вымочить дольки пару часов в холодной воде перед тем, как выложить их на противень, то лишний крахмал уйдет, и после запекания картошка будет выглядеть точно как на страницах кулинарных журналов.

Варить овощи в течение длительного времени

Даже если вы не любитель блюд аль денте, стоит помнить, что все зеленые овощи, например брокколи или шпинат, не переносят длительной варки. Поэтому для их приготовления используется такой кулинарный прием, как бланширование — кратковременная термообработка в кипящей воде. Длительность варьируется от 2 до 5 минут и зависит от выбранных овощей. Такой способ приготовления не только сохранит их вкус и цвет, но и минимизирует потерю витаминов.

Пассеровать лук и морковь одновременно

Одна из самых распространенных ошибок при создании пассеровки для супа (которую по ошибке называют «зажаркой») — класть лук и морковь на сковороду одновременно. На самом деле в первую очередь нужно положить лук, подождать, пока он начнет становиться прозрачным, и только потом добавить морковь. Секрет прост: вопреки распространенному мнению, лук готовится дольше, а подгорая, приобретает горьковатый вкус, который передается блюду.

Пренебрегать сахаром во время приготовления несладких блюд

Речь, само собой, не идет о добавке в суп сахара в пропорциях, используемых для варки варенья. Однако небольшая щепотка сахара в борщ, солянку, гуляш или другие блюда — особенно в те, где содержатся кислые ингредиенты вроде помидоров, — способна значительно улучшить вкус. Кстати говоря, это правило работает и в другом направлении сторону — щепотка соли в блюдах из сладкого теста придает выпечке более насыщенный вкус.