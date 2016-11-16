Девять способов разоблачить измену партнера

И все же факт остается фактом. Если женщина начала подозревать партнера в измене, она имеет полное право узнать все наверняка.

Помните, что как бы сильно вы не любили своего избранника, нужно не терять чувства собственного достоинства и не позволять себя обманывать. Вот 9 способов узнать, правда ли, что ваш партнер вам изменяет.

1. Возвращайтесь домой в необычное время, когда он вас не ждет

Если вы сами всегда обеспечиваете неверному партнеру спокойное времяпровождение, потому что он знает, что вы не придете, то помогаете ему в его махинациях. Пусть нервничает, пусть опасается. Неведение поможет ему начать суетиться и выдать себя, если он и правда изменщик.

2. Осмотритесь вокруг

Поройтесь в мусорке, загляните под кровать, оглянитесь в его офисе. Порой компромат очень просто отыскать, если быть чуточку повнимательнее.

3. Назначьте ему неожиданную встречу

Вы застанете его врасплох. Если партнер часто категорично отказывается от незапланированных встреч, а его отговорки не кажутся вам убедительными, то есть повод задуматься.

4. Примите к сведению, если он резко меняет планы

Если он часто делает это, а потом приходит посреди ночи уставший или и вовсе не возвращается домой, то вполне вероятно, что он изменяет. Вы можете спросить его прямо в лоб, если замечаете слишком много намеков.

5. Проследите за ним после ссоры

Игра в детектива. Как ни прискорбно, но изменщики чаще всего после ссор с партнершами идут на встречи с любовницами. Вы сможете узнать все наверняка.

6. Будьте бдительны ночью

Если вы действительно хотите убедиться в своих подозрениях, то придется пару ночей пожить без спокойного сна. Чаще всего неверные партнеры звонят и пишут своим любовницам тогда, когда их возлюбленные засыпают. Еще один вариант слежки.

7. Дайте ему личное пространство

Если он его попросит, то не отказывайте, а воспользуйтесь этим, чтобы узнать всю правду. Пусть он думает, что вы согласились на его условия, а сами постарайтесь разузнать, что же он делает в свободное время.

8. Принимайте участие в его деятельности

Понаблюдайте, где больше всего ваш партнер проводит времени, а потом попросту открыто следуйте за ним. Предположим, в спортзал. Вполне вероятно, что там вы увидите свою “замену”.

9. Создайте фейковый профиль

Как правило, любовницы не слишком склонны к скрытности, поэтому вы сможете обнаружить компромат, прошерстив странички женщин, с которыми “дружит” в сети ваш партнер. Это могут быть и комментарии на его странице, которые тоже выдадут его интрижку. Будьте внимательны!

Милые женщины, обратите внимание, что эти советы довольно радикальные, потому что они рассчитаны на тех, кто на 90% уверен в том, что партнер изменяет. В таком случае действительно необходимо поскорее отыскать подтверждение, чтобы поставить точку и двигаться дальше. Если же вы просто ревнивы и никаких особых признаков измены не было, то не проверяйте своего партнера! Доверяйте ему и будьте счастливы. Только так вы сможете построить крепкую семью.