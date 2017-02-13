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Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Георг и Шарлотта Кембриджские не случайно считаются самыми популярными малышами в мире! Снимки юных наследников британского престола способны умилить кого угодно, передает Маркетиум.

Возможно, именно поэтому фотографы буквально не дают проходу этому августейшему семейству. Но в мире есть немало юных принцев и принцесс, которые не менее очаровательны. Мы решили восстановить справедливость и показать вам и других королевских отпрысков, которыми просто невозможно не любоваться.

Джордж Кембриджский и Шарлотта Кембриджская

Фото: Scanpix/AP

Принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими детьми. Фото: Scanpix/PA Images

Эстель, герцогиня Эстергтландская

Первенец кронпринцессы Виктории и по совместительству наследница шведского престола Эстель, герцогиня Эстергетландская, появилась на свет в 2012 году. И с тех самых пор эта прелестная малышка радует окружающих своей красотой и очарованием. А этой весной у юной герцогини появился маленький братик Оскар, который обещает вырасти в не менее прелестного ребёнка.

Принц и кронпринцесса Швеции с детьми. Фото: Scanpix/TT

Принцесса Эстель. Фото: Scanpix/TT

Принцесса и принц Монако: Габриэлла и Жак

Жак-Ренье Гримальди, который стоит первым в очереди на трон Монако, и его сестра-близняшка Габриэлле за два года жизни уже успели привыкнуть к вниманию прессы. Наследные принц и принцесса Монако вовсю приобщаются к светской жизни! Они постоянно сопровождают родителей в деловых поездках, взирая на окружающих с поистине монаршим достоинством.

Принцесса и принц Монако: Габриэлла и Жак. Фото: Scanpix/REUTERS

Принц Монако Альбер и принцесса Шарлен с близнецами Габриэллой и Жаком. Фото: Scanpix/SIPA

Принцессы Испании: София и Леонор

Юные инфанты Леонор и София, дочери короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции, невероятно очаровательны. Хотя принцессам исполнилось всего лишь 11 и 9 лет, придворные сплетники уже заявляют, что в будущем у этих красавиц отбоя не будет от поклонников.

Принцессы Леонор и София. Фото: Scanpix/SIPA

Принц Швеции Александр

Его королевское высочество принц Александр Шведский является первым и единственным сыном принца Карла Филиппа и его супруги принцессы Софии.  Он ещё совсем маленький, поэтому пока позирует  только для официальных портретов. Впрочем, даже в таком амплуа этот карапуз выглядит очаровательно и мило.

Принцесса София с сыном Александром. Фото: Scanpix/TT

Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София с сыном Александром. Фото: Scanpix/TT

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