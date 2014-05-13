Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство (фото)

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Популярная певица Бейонсе, ожидающая двойню, появилась на церемонии "Грэмми" в провокационном наряде – практически голая и с нимбом над головой. Пользователи Сети посчитали, что артистка в своем величии утратила связь с реальностью, и обругали ее за бесстыдство, передает Дни.ру.

Недавно Бейонсе объявила, что ждет двух детей, и обнародовала фотосессию, где она позирует в нижнем белье. Акцент на всех снимках – на ее большом животе. Вероятно, артистка хотела доказать своим ненавистникам, что вынашивает двойню сама.

Во время первой беременности звезды было иначе. Так как исполнительница долгое время скрывала свое интересное положение и не появлялась в свете, а потом внезапно пришла на красную дорожку с большим животом, сплетники пустили слух, что он накладной, а малыша супругам родила суррогатная мать.

Теперь же Бейонсе только и делает, что демонстрирует всем свое изменившееся тело. И платья будущая мать двойни надевает максимально открытые.

Для прошедшей В Лос-Анджелесе 59-й церемонии вручения музыкальной премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" певица выбрала спорный наряд. Пользователей Сети смутили золотой нимб с короной над головой артистки и чересчур откровенное платье. Надо обладать большой смелостью, чтобы появиться на публике в костюме жрицы любви и одновременно с атрибутом, указывающим на святость. Людей, особенно верующих, покоробила такая "адская смесь".

Бейонсе. Фото: Scanpix/REUTERS

"Костюмчик" – цыганщина уездного покроя, несмотря на обилие драг.металлов и камней! Причем, судя по нимбам вокруг головы, она "Богородица", прости Господи....", "Она что, хочет себя к лику святых причислить? Прямо сама Святая Мадонна!", "А муж по Заповедям, которые касаются всех народов, должен оберегать целомудрие и чистоту своей жены. Мир давно перевернулся с ног на голову", – ужасаются пользователи рунета.

Бейонсе. Фото: Scanpix/AP

Другие религиозные люди пытаются оправдать бейонсе. "В православии и осуждать большой грех, таки все этим грешат. Зато дома и на работе все в иконах. Здесь сценический костюм. Прикрыты все срамные места. Картины эпохи возрождения тоже с голыми, вы ж восторгаетесь ими. Так и тут. Другой вопрос что на левой фотографии больно смахивает на богородицу. Ну так мы ж не знаем про что песня", – резонно заметил один из комментаторов.

Другой обратился к учениям мудрых: "Святые отцы писали: ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ПОТЕРЯЕТ СТЫД, МИР НЕ УСТОИТ. Думаю, мнение и пророчества святых куда компетентнее, чем размышления развращенной публики, которая не имеет и понятия, что такое приличие. Выглядеть и делать можешь, что угодно. Жизнь Твоя, и выбор есть у каждого – быть с добром или нет. Но навязывать это другим... Все-таки публичные люди должны понимать ту ответственность за людей, которые его слепо порой любят и нести что-то доброе и светлое, иначе деятельность подобных людей растлевает умы. В Св.Писании сказано, что неминуемо прийти соблазнам в мир, но тому, от кого оно приходит, будет очень плохо. Вот и выбирайте участь себе сами. От веры Вашей или нет, ничего не изменится. А потом удивляемся, почему столько бед и напастей в мире. Ропщем на Бога. А ведь плохое – результат нашей жизни. Духовные законы никто никогда не отменит. Радует лишь то, что еще не весь мир потерял этот стыд".

Бейонсе. Фото: Scanpix/DC

Большинство же комментаторов решили не касаться религиозной темы и просто высказали свое фи беременной Бейнсе за склонность к оголению. По мнению народа, ничего красивого в таком непрошеном стриптизе нет.

"Что ж голая не вышла????? Было бы гораздо креативнее!!!", "Смело, конечно, но думаю животик можно было на показ не выставлять", "Зачем было спекулировать своей беременностью?!", "Беременность – это нечто интимное....не нужно это напоказ выставлять....", "Это некрасиво вот так напоказ", "Зачем оголяться до такой степени?", "Уж не знают на чем деньги сделать....Конечно, беременность – это счастье. Ну давайте все, кто беременный, выйдут на улицу полуголые и будут кричать от счастья, чтобы все лицезрели их живот. Чокнутые. Ребенок еще не родился,а его уже "колбасят" на сцене. Простите, если что, но глупость несусветная", "Все хорошо в меру. На первой фотографии красиво, а на второй уж точно перебор", "И я против)) Можно быть прекрасной, не натягивая не по размеру блестящие трусы и сбрую. В положении женщина как правило вызывает невероятную нежность и умиление. Здесь же какое то отторжение", "Ой да можно было и без блестящих трусов выходить. полное раскрепощение", "Да просто ужас!", "Коротко скажу – позор", "Конкурс :" кто больше обнажится", – освистали Бейонсе зрители.

А вот певице Аните Цой, поделившейся фото беременной певицы с нимбом, все очень понравилось. "Потрясающе! Бейонсе, мать будущей двойни, на #grammys2017. По сравнению с ней костюм Гаги отошел на второй план. Это невероятно красивый, сексуальный перфоманс! Полное раскрепощение и креатив!" – восторгается Анита, назвавшая раскрепощенную Бейонсе королевой.

Одна из подписчиц Цой считает, что проблема не в "бесстыдстве" западной исполнительницы, а в восприятии чопорной отечественной публики. "Как отличается мнение наших от зарубежных женщин. Нашим бы все спрятать. И кормить не прилично на людях, и живот прикрыть, и с детьми никуда не ходить – родила сиди в песочнице. И беременность воспринимается как болезнь. Этого нельзя, того нельзя. Волос не стриги, заранее не покупай. Красивое фото и костюм. Всем показала что вынашивает сама, а не суррогат", – объяснила поведение Бейонсе ее сторонница.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбейонсебеременностьверазвездыпевицастыдчувства
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:43
Чем опасно сочетание чая с молоком?
11:40
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство (фото)
11:28
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
15:58
Девять способов разоблачить измену партнера
14:32
Открытие: дневной сон способствует развитию речи
13:26
Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку
12:39
Cобраться – только подпоясаться!
11:16
Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть
18:48
Письмо читательницы: хочу выиграть квартиру в лотерею!
14:38
Замечательные цукаты из апельсинов своими руками
13:11
Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!
12:38
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе (1)
12:12
Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь
11:35
Облучать опухоли груди можно прямо во время операций
18:56
14 кулинарных ошибок, которые мешают вашим блюдам быть идеальными
18:23
Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции
18:00
Кулинарные тонкости в помощь любителям рыбы
17:38
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
17:17
Названы три продукта, на которых не нужно экономить
16:53
Легкий салат из креветок, авокадо и грейпфрута
Все новости
ФэшнЦеликом
Cобраться – только подпоясаться!

Cобраться – только подпоясаться!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Чем опасно сочетание чая с молоком?

Чем опасно сочетание чая с молоком?

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

10. фев
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина
Самые читаемые
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер(1)
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
Девять способов разоблачить измену партнера
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали(1)
Топ комментариев
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(4)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
Оксана Тандит: видно, что Керсти Кальюлайд не уделяла внимания своему гардеробу с точки зрения этикета(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовозможностьдевушкадевушкидизайнерженщинаженщиныжизньздоровьеисследованиеисследованияисследователикофемужчинамужчиныотношенияпродуктыребенокродителиродственникисексспециалистыспособудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Браво! Эстонец получил «Грэмми»

Браво! Эстонец получил «Грэмми»

Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной

Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной

Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)

Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)

11:38
Как побороть синдром рабочих опозданий
10:30
Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее
10:22
Филипп Киркоров снова готовится стать отцом
09:51
Фото и видео: «Актуальная камера» вышла в эфир из новой студии. Как вам такие перемены?
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото: эта пятикомнатная квартира в Старом Таллинне ждет богатенького покупателя с утонченным вкусом

Фото: эта пятикомнатная квартира в Старом Таллинне ждет богатенького покупателя с утонченным вкусом

Сотрудники департамента выкупают арендованные машины по заниженным ценам

Сотрудники департамента выкупают арендованные машины по заниженным ценам (2)

Со среды можно подавать налоговые декларации за 2016 год

Со среды можно подавать налоговые декларации за 2016 год

11:51
Резня в Тарту: прокурор добивается ареста подозреваемого
11:46
Карина Пыдра: по следам скандала в Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии
11:42
EAS купит программное обеспечение Microsoft за 800 000 евро
11:33
Красавица и морские чудовища: туристку прославили фото с необычными животными
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои булочки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои булочки?

Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?

Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?

Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте

Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте

12. фев
В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone (2)
Погода
Сегодня в Эстонии потеплеет

Сегодня в Эстонии потеплеет

Видео: в Таиланде слон едва не убил назойливую туристку

Видео: в Таиланде слон едва не убил назойливую туристку

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees