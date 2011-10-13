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Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Когда вы молоды, о сексе рассказывают много слухов и мифов, поэтому половое воспитание является столь важным. Тем не менее, даже когда мы взрослеем, мы постоянно узнаем что-то новенькое о сексуальном здоровье. Вот девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали.

Женский онанизм – это нормально

Сексуальное влечение и либидо существует как у мальчиков, так и у девочек. И, если на самоудовлетворение мальчиков смотрят сквозь пальцы, половое влечение девочек часто вызывает осуждение. Вы должны знать, что мастурбация — естественное поведение, и его не следует демонизировать или избегать, пишет Soulpost.ru.

Как бороться с реальными ограничениями мира

Например, в теории, вы знаете, что лучше не заниматься сексом без презерватива, но, в запале, это сложнее контролировать. Это та ситуация, когда женщина должна сказать «нет», а ее партнер должен принять то, что они не будут заниматься сексом. В реальности же многие женщины не уверены в себе и не говорят о собственных потребностях из-за страха «испортить настроение».

Вы можете заразиться половыми инфекциями и с презервативом

Хотя презервативы очень эффективны в предотвращении инфекций, передающихся с жидкостью, другие инфекции распространяются от контакта кожа к коже. Это означает, что вы можете заразиться вирусом папилломы человека (остроконечные кондиломы), генитальным герпесом и сифилисом, даже если используете кондом.

Вам нужно пописать после секса

Туалет после секса помогает вывести бактерии, которые могут путешествовать через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь, вызывая инфекцию. Именно поэтому стоит посетить туалет в течение ближайших нескольких часов после занятий любовью, чтобы предупредить риск инфекций мочевых путей (ИМП).

Существует несколько видов контроля над рождаемостью

Большинство из нас слышали о презервативах или таблетках, но это не единственный тип контроля над рождаемостью. В дополнение к этим противозачаточным средствам, есть ВМК, кольца, имплантаты, прививки и т.д.

Многие женщины не достигают оргазма только от проникновения

Если вам сложно получить оргазм от секса, который предполагает лишь проникновение, с вами ничего плохого не происходит — и вы определенно не одиноки. Подавляющее большинство женщин нуждаются в стимуляции клитора во время полового акта. Идеальный вариант для достижения пика удовольствия – комбинация вагинального, орального секса, а также ласк руками и пальцами.

Держитесь подальше от лубрикантов на масляной основе при использовании презерватива

Влагалищные смазки на масляной основе — дешевый и простой вариант, но они могут делать презервативы менее эффективными, что означает, что вы подвергаетесь риску заражения половыми инфекциями или беременности. Если вы пользуетесь презервативами, выбирайте лубриканты на основе силикона или на водной основе.

У клитора есть ножки

Клитор — не просто бугорок вверху половых губ — это только его головка. Клитор представляет собой сложную структуру с внутренними и внешними частями. Он состоит из ряда нервных окончаний и тканей, включая два пещеристых тела, головку, ножки и две луковицы. Как и пенис, он набухает от удовольствия и становится больше. Вот почему ласки по всей поверхности влагалища более приятны, чем стимуляция исключительно головки клитора.

Вы можете забеременеть во время месячных

Вопреки распространенному мнению, вы можете забеременеть во время менструации. В то время, как технически вы повреждаете вашу слизистую оболочку матки и яйцеклетку, у спермы все еще есть возможность встретиться с яйцеклеткой. Поэтому, если вы вдруг решили использовать вашу менструацию для контроля над рождаемостью, знайте, безопасного периода при незащищенном сексе без риска беременности не существует.

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