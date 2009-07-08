Необычный гороскоп: какая ты ведьма по знаку Зодиака

Овен

Ведьма-Овен — женщина опасная. Она берется за все ритуалы, обряды и заговоры и способна зайти за грань дозволенного. Уж очень она смелая. Рядом с ней всегда хаос — она не может жить в порядке, и из-за этого может спутать, например, свое любимое вино с приворотным зельем.

Телец

Ведьма-Телец очень осторожна. Она любит тишину и спокойствие, своего черного кота, паука в углу и кипу книг старинных заклинаний. Колдует, в основном, одна. Шабаши посещать не любит, и всегда отмазывается тем, что у нее разболелась спина или сломана метла.

Близнецы

Ведьма-Близнецы очень общительная и активная женщина. Она готова рассказать все свои магические секреты и даже обучить своему колдовскому искусству. С удовольствием сама берет уроки мастерства у более сильных мира сего, так как считает, что нет предела совершенству.

Рак

Ведьма-Рак очень скрытна: они никогда не выходит на улицу в своей мантии и предпочитает скрывать от коллег по работе, что умеет наводить порчи. Зато дома она позволяет себе расслабиться на всю катушку — может пригласить на мухоморовый чай ведьму-Близнецы и даже устроить ритуал по изгнанию шумных соседей с верхнего этажа.

Лев

Ведьма-Лев очень любит хвалиться своими способностями и рассказывать, какая она сильная колдунья. У нее всегда много подруг, таких же, как она, которым она любит давать советы по приготовлению зелий и любовных напитков. Выглядит всегда роскошно, так как все еще надеется встретить на своем пути сильного мага на белом коне.

Дева

Ведьма-Дева никогда не рассказывает о своих способностях и предпочитает не рассказывать своим детям, почему их папа когда-то женился на их маме. Своими способностями пользуется не часто — бережет силы. Ну, разве только, может при казать швабре помыть пол, и то, когда никто не видит.

Весы

Ведьма-Весы — ценитель прекрасно. По ночам она совершает спиритические сеансы и душевно болтает то с Чайковским, то Пушкиным. А днем она упивается общением с Близнецами, которые не против часок-другой поболтать о насущном и проверить новое заклинание на прохожих.

Скорпион

Ведьма-Скорпион — сильная и властная. Ей нет равных в любовной магии. У нее нет врагов и конкурентов, так как всех она давно уничтожила. С ней опасно иметь дело, так как она очень мстительная и скрытная. Но тем не менее она способна творить и добро, только его еще надо заслужить.

Стрелец

Ведьма-Стрелец очень позитивная. В ее доме всегда полно гостей. Она очень любит путешествовать, поэтому ее метла всегда ухожена, подстрижена и готова взлететь хоть сейчас. А посещение шабашей — ее любимое занятие!

Козерог

Ведьма-Козерог очень редко использует свою магию. В глубине души она очень завидует обычным людям, которым приходится всего добиваться своими усилиями. Ее способности и сила практически не ограничены и она может почти все, но, почему-то не хочет добиваться чего-то путем магии.

Водолей

Ведьма-Водолей сама не знает, как до сих пор осталась жива после эксперимента с реактивными мухоморами и белыми поганками. В ее доме творится полный хаос, ее дверь всегда открыта для ее лучших подруг — Близнецов и Весов. Она любит новые технологии, поэтому, в отличии от остальных ведьм, у нее метла с подогревом, котелок с функцией автоматического отключения и волшебная палочка с лазером.

Рыбы

Ведьма-Рыбы любит предсказывать события и предупреждать о них своих обычных знакомых. Она очень забывчива и неаккуратна, и постоянно «палится» — может выйти из дома с торчащей волшебной палочкой из кармана, или занять место на парковке, поставив туда свою метлу.

По материалам Cluber.ua.