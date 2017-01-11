Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Честное послание мужчинам, которые не хотят своих жен. Действительно, есть о чем задуматься!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Часто можно услышать, как мужчины жалуются: мол, жена не возбуждает — спит в застиранной футболке, следить за собой перестала. Это, по мнению мужчин, дает им полное право смотреть или даже ходить налево, передает Маркетиум.

Ведь вина-то всецело лежит на жене – она же не возбуждает! Вот только прежде чем выдвинуть претензии супруге, задайте себе один вопрос.

Являетесь ли вы для своей жены сексуальным вдохновением?

Ведь для того, чтобы женщина возбуждала, она должна этого захотеть. Сколько времени вы готовы уделять своему увлечению: новому гаджету, компьютерной игре? Времени, когда вы безраздельно будете принадлежать только своему хобби, ни на что не отвлекаться и не думать ни о чем другом. Наверняка много.

А сколько времени вы готовы уделить своей жене?

Нет, речь идет не о совместных походах в кино или в ресторан, когда вы просто удобно включаете жену в свою программу развлечений, разделяя впечатления. Когда в последний раз этим впечатлением была ваша жена? Когда вы смотрели ей в глаза, не отрываясь, изучали ее тело, говорили ей нежные слова?

Задумайтесь, оказывается, за все годы ваших отношений вы не посвятили ей и 15 минут! Как часто вы замечали ее новую прическу, восхищались ею не ради галочки, а искренне, проявляя интерес и заботу? Все эти годы она просто была рядом, как данность, отодвинутая на задний план вашей жизни и обделенная вниманием. Так с чего бы ей вдруг одеваться в шелка и соблазнять вас? Что вы можете дать своей женщине? На что вдохновить, кроме претензий?

Вы готовы посвящать часы своему смартфону, а для жены у вас не найдется и 15 минут! Тогда не удивляйтесь, что у вашей женщины, в конце концов, появится другой мужчина. Мужчина, который будет нежно смотреть ей в глаза и восхищаться ею. Вот тогда-то она и наденет шелковое белье, только снимать его будете уже не вы.

Женщину нельзя игнорировать или отодвигать на задний план. Ей нужна ласка, внимание, и если она не получает их от вас, она будет искать их в ком-то другом.  А вы так и будете нести свою обиду через всю жизнь, проклиная корыстных стерв, но так и не осознав своей ошибки!

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