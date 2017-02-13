Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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А знаете ли вы, насколько здоровы ваши волосы? Оказывается, есть простой способ проверить, нуждаются ли ваши локоны в более тщательном уходе или им можно позавидовать, передает Маркетиум.

Вам понадобятся:

  • обычный стакан;
  • вода:
  • волос.

Выдерните тоненькую прядку чистых волос (буквально в 5–6 волосинок). Погрузите волосы в воду. Если они плавают, то состояние шевелюры у вас замечательное. Можем вас поздравить! Если же волосы тонут, это не очень хороший знак. Это значит, что волос поглощает воду, которой ему так не хватает. Чтобы привести волосы в порядок, 1–2 раза в неделю необходимо делать увлажняющие маски с жирными маслами и аминокислотами. Такая процедура не только насытит волосы водой, но и заполнит в них пустоты, что благотворно скажется на внешнем виде шевелюры.

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