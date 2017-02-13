Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!

Вам понадобятся:

обычный стакан;

вода:

волос.

Выдерните тоненькую прядку чистых волос (буквально в 5–6 волосинок). Погрузите волосы в воду. Если они плавают, то состояние шевелюры у вас замечательное. Можем вас поздравить! Если же волосы тонут, это не очень хороший знак. Это значит, что волос поглощает воду, которой ему так не хватает. Чтобы привести волосы в порядок, 1–2 раза в неделю необходимо делать увлажняющие маски с жирными маслами и аминокислотами. Такая процедура не только насытит волосы водой, но и заполнит в них пустоты, что благотворно скажется на внешнем виде шевелюры.