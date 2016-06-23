Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Многие женщины мечтают выйти замуж. За того самого-самого, единственного, идеального. Но идеальных людей не бывает — это раз. Каждая женщина имеет свои критерии выбора мужчины мечты — это два.

Как же женщины выбирают себе мужа в зависимости от знака Зодиака, читайте в этом шуточном гороскопе, пишет Маркетиум. Хотя… В каждой шутке, как говорится…

Овен

Когда женщина-Овен решит выйти замуж, она проведет самый настоящий кастинг. Перед ней выстроится целая очередь из избранников, которые пускают слюни и мечтают о ней. Все это прекрасно, только вот вряд ли женщина-Овен кого-то выберет, поскольку она слишком высоко себя ценит.

Телец

Женщина-Телец уверена в собственной неотразимости. Отчасти это правда, но чтобы найти мужа, строить глазки порой недостаточно. Стоит женщине приложить хоть малейшие усилия, подходящий избранник обязательно найдется. Ведь, согласитесь, сложно пройти мимо бриллианта, лежащего на виду.

Близнецы

Отличная стратегия для Близнецов – это прикинуться своей. Просто скажите своему избраннику, что вы целиком и полностью разделяете его интересы (любите футбол, рыбалку, посиделки с друзьями), и эффект будет гарантирован.

Рак

Покажите мужчине, что вы милы и покорны. Чтобы удачно выйти замуж, Ракам придется продемонстрировать свое истинное лицо. Сильная половина любит искренность и терпеть не может женскую замкнутость. Следите за своим настроением, повышайте женскую энергетику, и отбоя от мужчин не будет.

Лев

Львица может долго ждать своего мужчину. Еще бы! С таким характером сможет совладать не всякий. Если же найдется такой терпеливый мужчина, то Львица будет счастлива с ним всю жизнь. Львице рекомендуется внимательно смотреть у себя перед носом. Наверняка, Он – ваш хороший знакомый.

Дева

Дева не нуждается ни в чьей помощи. Когда она решит, тогда и найдется муж. Деве сложно отказать, потому что будет так, как она сказала, и никак иначе. Дева с молодых лет знает, какого мужа хочет найти и как его окольцевать.

Весы

Весам достаточно строить глазки, и успех гарантирован. У них это здорово получается! Мужчины моментально клюют на уловки Весов и попадают в капкан любви. Чтобы удачно выйти замуж, Весам стоит перестать строить из себя супер-сильную особу и стать менее независимой.

Скорпион

Скорпионам нужно немного спуститься с небес на землю и научиться уважать своего мужчину. В принципе, выйти замуж им вовсе не трудно. Они умны и обаятельны. Зато с ними трудно развестись. Даже спустя 10 лет после развода мужчина не будет давать ей проходу. Да что там 10, даже через 20!

Стрелец

Звезды наделили Стрельца умением выкручиваться из любых жизненных ситуаций, поэтому эта женщина никогда не пропадет одна. Тем не менее, чтобы покорить мужчину и сподвигнуть его на брак, Стрельцам нужно стать слабее. Научитесь просить о помощи и казаться слабой и беззащитной, тогда тот самый человек сразу проявит себя.

Козерог

Девушка-Козерог очень щепетильно относится к выбору избранника и за кого попало замуж не выйдет. Искать мужа стоит в соответствующих кругах, там, где вертятся люди того же социального статуса, что и Козерог, а то и выше.

Водолей

Водолеи ищут в избраннике родственную душу. Этого уже бывает достаточно для бракосочетания. Ищите мужа там, где можно найти партнера по интересам. Порой выбор девушки-Водолея не поддается объяснению, — они выбирают мужа сердцем.

Рыбы

Главное в избраннике для девушек-Рыб – это предоставление полной свободы. Рыбка никогда не уживется с тираном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгороскопжизньмуж
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:36
Галерея: объявлены самые красивые женщины Эстонии! Финалистки «Мисс Reval» сводят с ума
14:26
Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
13:54
Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!
13:25
Честное послание мужчинам, которые не хотят своих жен. Действительно, есть о чем задуматься!
13:17
Необычный гороскоп: какая ты ведьма по знаку Зодиака
12:44
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж
12:37
Сексуальный гороскоп: узнай любимого лучше!
12:03
Пользователи соцсетей высмеяли переписку #Яжематери
11:43
Чем опасно сочетание чая с молоком?
11:40
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство (фото)
11:28
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
09:25
Беременная Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной
15:58
Девять способов разоблачить измену партнера
14:32
Открытие: дневной сон способствует развитию речи
13:26
Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку
12:39
Cобраться – только подпоясаться!
11:16
Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть
18:48
Письмо читательницы: хочу выиграть квартиру в лотерею!
14:38
Замечательные цукаты из апельсинов своими руками
Все новости
ФэшнЦеликом
Cобраться – только подпоясаться!

Cобраться – только подпоясаться!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Чем опасно сочетание чая с молоком?

Чем опасно сочетание чая с молоком?

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

Облучать опухоли груди можно прямо во время операций

10. фев
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина
Самые читаемые
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж
Необычный гороскоп: какая ты ведьма по знаку Зодиака
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
Чем опасно сочетание чая с молоком?
Галерея: объявлены самые красивые женщины Эстонии! Финалистки «Мисс Reval» сводят с ума
Топ комментариев
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(4)
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам (2)
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
Оксана Тандит: видно, что Керсти Кальюлайд не уделяла внимания своему гардеробу с точки зрения этикета(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовозможностьдевушкадизайнерженщинаженщиныжизньздоровьеисследованиеисследованияисследователикофелюбовьмужчинамужчиныотношенияпродуктыребенокродителиродственникисексспециалистыспособудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров

Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров

Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!

Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!

14:57
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!
14:36
Галерея: объявлены самые красивые женщины Эстонии! Финалистки «Мисс Reval» сводят с ума
14:25
Топ-10 городов, в которых живут самые сексуальные мужчины (фото)
14:04
Звезды российского ТВ покажут в Таллинне детективную комедию «Мужской род, единственное число»
Rus.Postimees.eeЦеликом
Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!

Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!

Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте

Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

14:53
В России начали подделывать хлеб
14:47
Литва попалась на использофании фотографий других стран для продвижения туризма
14:43
Картина дня: труп на берегу моря, скидки на машины для чиновников и подробности резни в Тарту
14:40
Таллинн принимает меры по экономии энергии
ВпрокЦеликом
В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?

Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией? (1)

10:08
Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте
Погода
Во вторник в Эстонии будет ясно и относительно тепло

Во вторник в Эстонии будет ясно и относительно тепло

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees