Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака

Как же женщины выбирают себе мужа в зависимости от знака Зодиака, читайте в этом шуточном гороскопе, пишет Маркетиум. Хотя… В каждой шутке, как говорится…

Овен

Когда женщина-Овен решит выйти замуж, она проведет самый настоящий кастинг. Перед ней выстроится целая очередь из избранников, которые пускают слюни и мечтают о ней. Все это прекрасно, только вот вряд ли женщина-Овен кого-то выберет, поскольку она слишком высоко себя ценит.

Телец

Женщина-Телец уверена в собственной неотразимости. Отчасти это правда, но чтобы найти мужа, строить глазки порой недостаточно. Стоит женщине приложить хоть малейшие усилия, подходящий избранник обязательно найдется. Ведь, согласитесь, сложно пройти мимо бриллианта, лежащего на виду.

Близнецы

Отличная стратегия для Близнецов – это прикинуться своей. Просто скажите своему избраннику, что вы целиком и полностью разделяете его интересы (любите футбол, рыбалку, посиделки с друзьями), и эффект будет гарантирован.

Рак

Покажите мужчине, что вы милы и покорны. Чтобы удачно выйти замуж, Ракам придется продемонстрировать свое истинное лицо. Сильная половина любит искренность и терпеть не может женскую замкнутость. Следите за своим настроением, повышайте женскую энергетику, и отбоя от мужчин не будет.

Лев

Львица может долго ждать своего мужчину. Еще бы! С таким характером сможет совладать не всякий. Если же найдется такой терпеливый мужчина, то Львица будет счастлива с ним всю жизнь. Львице рекомендуется внимательно смотреть у себя перед носом. Наверняка, Он – ваш хороший знакомый.

Дева

Дева не нуждается ни в чьей помощи. Когда она решит, тогда и найдется муж. Деве сложно отказать, потому что будет так, как она сказала, и никак иначе. Дева с молодых лет знает, какого мужа хочет найти и как его окольцевать.

Весы

Весам достаточно строить глазки, и успех гарантирован. У них это здорово получается! Мужчины моментально клюют на уловки Весов и попадают в капкан любви. Чтобы удачно выйти замуж, Весам стоит перестать строить из себя супер-сильную особу и стать менее независимой.

Скорпион

Скорпионам нужно немного спуститься с небес на землю и научиться уважать своего мужчину. В принципе, выйти замуж им вовсе не трудно. Они умны и обаятельны. Зато с ними трудно развестись. Даже спустя 10 лет после развода мужчина не будет давать ей проходу. Да что там 10, даже через 20!

Стрелец

Звезды наделили Стрельца умением выкручиваться из любых жизненных ситуаций, поэтому эта женщина никогда не пропадет одна. Тем не менее, чтобы покорить мужчину и сподвигнуть его на брак, Стрельцам нужно стать слабее. Научитесь просить о помощи и казаться слабой и беззащитной, тогда тот самый человек сразу проявит себя.

Козерог

Девушка-Козерог очень щепетильно относится к выбору избранника и за кого попало замуж не выйдет. Искать мужа стоит в соответствующих кругах, там, где вертятся люди того же социального статуса, что и Козерог, а то и выше.

Водолей

Водолеи ищут в избраннике родственную душу. Этого уже бывает достаточно для бракосочетания. Ищите мужа там, где можно найти партнера по интересам. Порой выбор девушки-Водолея не поддается объяснению, — они выбирают мужа сердцем.

Рыбы

Главное в избраннике для девушек-Рыб – это предоставление полной свободы. Рыбка никогда не уживется с тираном.