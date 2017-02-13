Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Главный герой этого меню – перец чипотле (копченый чили), известный своим острым вкусом и полезными веществами, витаминами и минералами. Регулярное потребление чили положительно влияет на здоровье и фигуру. Все эти свойства отлично сочетаются с курицей. Но если ваш избранник не привык к острой пище, лучше добавлять чили в умеренных количествах.

Чили – одна из самых популярных приправ, простой способ придать блюду интересный вкус и внешний вид. Чили известен как острая приправа, однако существует много сортов этого перца, и не все они острые. К числу самых известных сортов чили относятся кайенский перец и халопеньо. Также в магазине можно найти еще несколько интересных видов чили. Один из них – чипотле, обладающий немного дымным огненным вкусом.

Четыре порции

Время приготовления: 20 минут

Понадобится:

400 г филе бройлера Rannamõisa

200 г измельченных томатов

200 г сметаны

Перец Chipotle’t (или перец-чили чипотле)

2 зубчика чеснока

Кусочек масла на сковороду

Морская соль и перец

Рис и свежий салат

Приготовление:

Филе бройлера нарезать на маленькие кусочки. Нагреть сковороду и в масле поджарить измельченный чеснок, затем добавить кусочки курицы. В отдельной посуде смешать кусочки томата и перец чипотле (количество по вкусу, учитывая, что результат будет менее острым, поскольку сметана сгладит остроту). Затем полученную смесь добавить на сковородку к курице и перемешать. Посолить, поперчить и тушить на медленном огне пару минут. Затем добавить сметану и снова хорошенько перемешать. Подавать с рисом и свежим салатом.