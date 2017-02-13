Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Главный герой этого меню – перец чипотле (копченый чили), известный своим острым вкусом и полезными веществами, витаминами и минералами. Регулярное потребление чили положительно влияет на здоровье и фигуру. Все эти свойства отлично сочетаются с курицей. Но если ваш избранник не привык к острой пище, лучше добавлять чили в умеренных количествах.
Чили – одна из самых популярных приправ, простой способ придать блюду интересный вкус и внешний вид. Чили известен как острая приправа, однако существует много сортов этого перца, и не все они острые. К числу самых известных сортов чили относятся кайенский перец и халопеньо. Также в магазине можно найти еще несколько интересных видов чили. Один из них – чипотле, обладающий немного дымным огненным вкусом.
Четыре порции
Время приготовления: 20 минут
Понадобится:
400 г филе бройлера Rannamõisa
200 г измельченных томатов
200 г сметаны
Перец Chipotle’t (или перец-чили чипотле)
2 зубчика чеснока
Кусочек масла на сковороду
Морская соль и перец
Рис и свежий салат
Приготовление:
Филе бройлера нарезать на маленькие кусочки. Нагреть сковороду и в масле поджарить измельченный чеснок, затем добавить кусочки курицы. В отдельной посуде смешать кусочки томата и перец чипотле (количество по вкусу, учитывая, что результат будет менее острым, поскольку сметана сгладит остроту). Затем полученную смесь добавить на сковородку к курице и перемешать. Посолить, поперчить и тушить на медленном огне пару минут. Затем добавить сметану и снова хорошенько перемешать. Подавать с рисом и свежим салатом.