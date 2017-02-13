Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете

1. Ваша мама звонит

Или еще хуже, если вы живете в одном доме, ваша мама (или папа) входит к вам. Советуем в этой ситуации: выработать привычку запирать дверь на замок, установить в смартфоне режим «не беспокоить. Ничто не убивает настроение быстрее, чем прерывание процесса в самый ответственный момент, пишет Soulpost.ru.

2. У вас начались месячные

Неприятный сюрприз, особенно когда вы вынимаете пальцы из влагалища и видите на них кровь. Если хотите завершить начатое, используйте тампон, но проникновение фаллоимитатором или пальцами в вагину придется отложить, сосредоточившись на стимуляции клитора.

3. Вы пролили лубрикант

Если вы часто используете смазку во время мастурбации, вы рано или поздно с этим столкнетесь. Хотя лубрикант, без сомнений, доставляет новые ощущения, он также может пачкать ваши простыни.

4. Случайное нажатие видеосвязи в Facebook и лицо вашего друга на экране

Это случается чаще, чем вы думаете. Вы можете случайно нажать кнопку видеосвязи ногой или рукой в процессе самоудовлетворения. Поэтому откладывайте смартфон подальше от себя.

5. Хлюпающие звуки влагалищем

К счастью, это не так неловко, по сравнению с тем, когда это происходит с партнером, но это не означает, что хлюпанье не сбивает вас. Одного странного звука достаточно, чтобы убить желание, и тогда придется начинать все сначала.

6. Ваш волос попал во влагалище

Очень неприятно искать и вынимать волос из ваших половых органов / вибратора / рук, в то время, как вы пытаетесь сосредоточиться на оргазме.

7. Порно принимает странный оборот

Порно очень возбуждает. Вы можете думать, что знаете, что включаете, основываясь на названии порнофильма, но в последствии сталкиваетесь с совершенно противоположным сценарием. Нет ничего хуже, чем быть на грани оргазма, а затем, увидев происходящее на экране, убить всякое настроение.