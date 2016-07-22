Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Десять способов заставить его любить только вас

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Мужчины жаждут уважения и быть ценными для своих партнерш. Если же их потребности не удовлетворяются, они чувствуют разочарование и отторжение. Ведь каждый парень хочет быть героем для своей принцессы. Krasotka, ссылаясь на Soulpost, представляет десять советов, которые вы можете применить в ваших отношениях, чтобы он даже не думал о ком-то, кроме вас.

1. Будьте готовы инициировать секс

Мужчины приравнивают секс к желанию. Помогите своему мужчине почувствовать желание и выразите свою любовь физически.

2. Будьте открыты для экспериментов

Страх перед неизвестным может остановить вас от попыток попробовать что-то новое в сексе. Позвольте себе открыться для экспериментов вместе с вашим партнером, которого любите.

3. Будьте собой

Иногда в отношениях женщина может излишне подстраиваться под своего мужчину и его желания, теряя себя. Мужчина может подумать, что это не то, чего он действительно хочет. Поддерживайте чувство собственного достоинства в ваших отношениях.

4. Не держите всё под контролем

Часто не осознавая этого, мы пытаемся контролировать другого человека и заставляем его делать то, что лучше для нас. Мы прибегаем к жалобам, обвинениям, критике, нытью, угрозам, наказанию и подкупу, чтобы манипулировать свои партнером. Избавьтесь от этого!

5. Убедитесь в том, что он знает, насколько вы цените его

Иногда, когда женщины получают парня и выходят замуж, они испытывают ложное чувство беспечности. Помните, что все отношения носят добровольный характер. Мужчина может уйти в любое время. Вы должны помнить, насколько важно поддерживать позитивные отношения, а не просто приобрести их.

6. Оставьте ему время для себя

Некоторые мужчины чувствуют себя в отношениях, как в клетке. Это вызвано чувством потери свободы, которой они лишились. Дайте ему время на самого себя без вашего присутствия. Пусть он занимается любимым хобби, встречается с друзьями и т.д., чтобы не ощущать себя связанным.

7. Будьте в курсе ваших эмоций

Женщины — мастера в использовании своих эмоций, мы можем общаться, не говоря ни слова. Мы выражаем гнев, раздражение, печаль и разочарование партнерам. Пора сменить пластинку! Не забывайте, что ваш мужчина хочет знать, что вы полюбили его не за то, что он постоянно разочаровывает вас.

8. Поставьте ваши отношения в приоритет

Работа, дети, больной родственник, благотворительность или еще что-нибудь могут сместить акцент с вашего любимого. Поставьте ваши отношения в приоритет над всем остальным, если хотите, чтобы они длились всю жизнь. Остальные вещи исчезнут, а отношения останутся, если вы будете внимательны к ним.

9. Изучите его язык любви

Если вы еще не читали книгу Гэри Чепмена «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» — обязательно прочтите ее. Изучите язык любви вашего мужчины и регулярно говорите с ним на нем. Он будет знать, что он любим и будет оставаться верным вам.

10. Распознайте его стереотип отношений

Некоторые мужчины считают, что в их крови иметь сексуальные отношения с таким количеством женщин, которое они могут осилить. Если ваш мужчина так думает, то, вероятно, ваши потуги в отношениях не будут иметь для него никакого значения. Постарайтесь распознать таких людей на ранней стадии и вовремя отдалиться от них.

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