Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ...

Недавно в развитых странах появилась новая ультразвуковая технология высокой четкости 4D. Среди прочего она позволила врачам в деталях видеть, как именно воздействует на плод в утробе матери, например, курение. Всего несколько лет назад врачи должны были спекулировать на эту тему, поскольку у них была возможность только рассказать о возможных последствиях. Теперь они могут это показать матерям, пишет Lifter.

Как же эмбрионы в возрасте от 24 до 36 недель реагируют на табачный дым, который «достается» и им, если их мать курит?

Ученые провели специальное исследование с участием 20 беременных женщин. Четыре из них продолжали курить – до 14 сигарет в день. 16 остальных не курили вообще. Каждая женщина проходила четыре сеанса ультразвукового сканирования плода в течение трех месяцев. Результаты оказались шокирующими.

Зародыши матерей, которые курили во время беременности, выглядели раздраженными, разгневанными и несчастными. Они буквально корчились от страданий и определенно делали намного больше движений ртом, чем эмбрионы «нормальных» матерей. Врачи даже сделали вывод, что центральная нервная система детей курящих матерей развивается совсем не с той же скоростью, что у некурящих.

Все младенцы, которые участвовали в исследовании, родились здоровыми. Тем не менее позиция врачей непреклонна. Они полагают, что курение во время беременности несет в себе слишком много опасностей, чтобы искать оправдания этой привычке.

«Мы понимаем, что стресс и депрессия матери во время беременности – это всегда плохо для плода. Но никотин сам по себе оказывает еще большее влияние, чем эти неудовлетворительные психические состояния. Так что даже если сигарета помогает вам расслабиться, использовать ее для этих целей во время беременности нельзя», - говорит Надя Рейсланд, один из авторов исследования из Университета Дарема.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, курение во время беременности может:

– увеличить риск преждевременных родов;

– снизить вес ребенка на момент рождения;

– повредить ткани головного мозга и легких малыша;

– снизить количество кислорода, которое получает плод.