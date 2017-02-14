Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду

Американскими исследователями были выявлены данные о вреде для организма от использования алюминиевой посуды. Проверив посуду из алюминия в десяти странах, они установили, что в такой посуде часто содержатся металлические примеси, оказывающие негативное действие на органы, пишет Medikforum.

Опасное выделение металлов из такой посуды эксперты связали с тем, что ее производят из различного металлолома.

«Из алюминиевой посуды, используемой для приготовления пищи, выделялись мышьяк и кадмий. Более трети образцов представляли собой реальную угрозу для организма с точки зрения негативного воздействия выделяемого свинца. Уровни выделяемого из образцов алюминия в шесть раз превышали допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения», - сообщили научные работники.