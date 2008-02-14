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Человек, с которым вы вступите в брак и разведетесь, в зависимости от вашего знака Зодиака

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Большинство из нас не могут предвидеть будущее, но существуют другие способы его просчитать, учитывая рекомендации звезд. Астрология не призывает принимать серьезные решения на основании ее советов, но помогает взвесить все варианты и посмотреть на вещи под другим углом. Вот что звезды говорят о человеке, с которым вы вступите в брак (и разведетесь), в соответствии с вашим знаком Зодиака, пишет Soulpost.ru.

Овен (21 марта — 19 апреля) вступит в брак и разведется с Раком

Сексуальное влечение между ними будет незамедлительным и неоспоримым, и может повлиять на скорейшую подачу заявления в ЗАГС. Но после того, как первоначальное притяжение поутихнет, Овен и Рак заметят, что между ними немного общего. Или, еще хуже, что они на самом деле сексуально несовместимы. После долгих споров и боевых действий, они разведутся.

Телец (20 апреля — 20 мая) вступит в брак и разведется со Стрельцом

Сначала Телец будет делать вид, как для себя, так и для своего партнера, что он прохладен со Стрельцом и настроен свободолюбиво, но это большая ошибка Тельца. Когда Телец попытается держать Стрельца на коротком поводке, игра будет окончена. Стрелец рожден диким и необузданным любителем приключений, а Телец любит домашний очаг и роскошь. Когда Стрелец отправится в мир за новыми эмоциями, Телец подаст на развод.

Близнецы (21 мая — 20 июня) вступят в брак и разведутся с Рыбами

Рыбы слишком эмоциональны для Близнецов, которые не принимают вещи близко к сердцу. Близнецов привлечет творческая натура Рыб, но они привыкли жить моментом, что вызовет чувство недоверия и подозрительности в Рыбах. Их союз будет неустойчив с самого начала и разрушится со временем.

Рак (21 июня – 22 июля) вступит в брак и разведется с Козерогом

Когда Рак встретится с Козерогом, оба будут наслаждаться обоюдной сексуальной химией на первых порах. Но, со временем, Рака начнет раздражать практичность и экономность Козерога, и брак больше не будет казаться хорошей затеей.

Лев (23 июля — 22 августа) вступит в брак и разведется с Девой

Сначала Дева будет фанатом Льва за его эпатажную, смелую личность, поэтому она вступит с ним в брак, не исследовав его до конца. Лев любит жить на широкую ногу, а Дева не может этого понять. Лев – главнокомандующий во всем, а Дева не может удержаться от комментариев, что ему нужно сделать. Развод неизбежен, как только Дева начнет критиковать Льва и давать рекомендации по поводу того, как он может улучшить себя.

Дева (23 августа — 22 сентября) вступит в брак и разведется с Овном

Дева очарована Овном за смелость и свободный дух, и может быстро влюбиться. Проблема заключается в том, что Овен слишком авантюрный для Девы. Дева лучше ладит с надежными и верными людьми. Овен действует, а Дева анализирует, и, в конце концов, пара поймет, что между ними все кончено.

Весы (23 сентября – 22 октября) вступят в брак и разведутся с Козерогом

Козероги почувствуют физическое влечение к Весам, а Весы, в свою очередь, восхитятся даром Козерога зарабатывать деньги. Вначале отношения будут сбалансированными, когда они вступят в брак, но лень Весов начнет действовать на нервы Козерогу. Весы любят вечеринки и различные мероприятия, что не поддерживает Козерог. Эти два знака слишком несовместимы для брака друг с другом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) вступит в брак и разведется со Стрельцом

Когда Скорпион и Стрелец сойдутся вместе, они почти сразу поймут, что ничего не выйдет. К сожалению, они поженятся, прежде чем откроют глаза друг на друга. Скорпион любит дом и очаг, а Стрелец не может дождаться, чтобы «выпорхнуть из гнезда». Кроме того, Скорпион слишком требователен и притягателен для Стрельца.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) вступит в брак и разведется с Раком

В отношениях Стрельца и Рака присутствует много волнения, секса, обмана, разочарования и контроля. Эта связь порочна и скоротечна. Стрелец и Рак будут пытаться установить контроль друг над другом, и оба, как и их брак, потерпят неудачу.

Козерог (22 декабря — 19 января) вступит в брак и разведется с Рыбами

Вначале из этих знаков получится отличная пара: твердый, практичный Козерог и мечтательные, творческие, чувствительные Рыбы. Они будут чувствовать себя, как в любовном романе, в котором качества героев дополняют друг друга, и, некоторое время, будут счастливы. Тем не менее, настанет день, когда их различия окажутся слишком велики, и они разведутся, удивив всех, кто считал их идеальной парой.

Водолей (20 января — 18 февраля) вступит в брак и разведется со Львом

Со стороны покажется, что их союз крепок – оба знака любят быть среди людей и оба харизматичны. Они будут наслаждаться восхищением ими как сильной и подходящей парой, но, на самом деле, они очень разные. Лев жаждет внимания и будет делать все, чтобы получить его, в то время как Водолей не чувствует потребности в привлечении людей к себе. Водолей живет своей жизнью, делая что-то для других и принимая интеллектуальные вызовы, а Льва влекут поверхностные вещи. Лев вздохнет с облегчением, когда разведется с Водолеем.

Рыбы (19 Февраль — Март 20) вступят в брак и разведутся с Овном

Рыбы и Овен, кажется, пропустили мимо ушей тот факт, что можно восхищаться кем-то и заниматься с ними сексом, но необязательно вступать с ним в брак. Оба знака привлекательны и вдохновляют людей, но они не подходят друг другу. Сердце Рыб мягкое и доброе, а Овен может быть слишком грубым, он любит жестко говорить, не принимая во внимание чувства другого человека.

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