Человек, с которым вы вступите в брак и разведетесь, в зависимости от вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля) вступит в брак и разведется с Раком

Сексуальное влечение между ними будет незамедлительным и неоспоримым, и может повлиять на скорейшую подачу заявления в ЗАГС. Но после того, как первоначальное притяжение поутихнет, Овен и Рак заметят, что между ними немного общего. Или, еще хуже, что они на самом деле сексуально несовместимы. После долгих споров и боевых действий, они разведутся.

Телец (20 апреля — 20 мая) вступит в брак и разведется со Стрельцом

Сначала Телец будет делать вид, как для себя, так и для своего партнера, что он прохладен со Стрельцом и настроен свободолюбиво, но это большая ошибка Тельца. Когда Телец попытается держать Стрельца на коротком поводке, игра будет окончена. Стрелец рожден диким и необузданным любителем приключений, а Телец любит домашний очаг и роскошь. Когда Стрелец отправится в мир за новыми эмоциями, Телец подаст на развод.

Близнецы (21 мая — 20 июня) вступят в брак и разведутся с Рыбами

Рыбы слишком эмоциональны для Близнецов, которые не принимают вещи близко к сердцу. Близнецов привлечет творческая натура Рыб, но они привыкли жить моментом, что вызовет чувство недоверия и подозрительности в Рыбах. Их союз будет неустойчив с самого начала и разрушится со временем.

Рак (21 июня – 22 июля) вступит в брак и разведется с Козерогом

Когда Рак встретится с Козерогом, оба будут наслаждаться обоюдной сексуальной химией на первых порах. Но, со временем, Рака начнет раздражать практичность и экономность Козерога, и брак больше не будет казаться хорошей затеей.

Лев (23 июля — 22 августа) вступит в брак и разведется с Девой

Сначала Дева будет фанатом Льва за его эпатажную, смелую личность, поэтому она вступит с ним в брак, не исследовав его до конца. Лев любит жить на широкую ногу, а Дева не может этого понять. Лев – главнокомандующий во всем, а Дева не может удержаться от комментариев, что ему нужно сделать. Развод неизбежен, как только Дева начнет критиковать Льва и давать рекомендации по поводу того, как он может улучшить себя.

Дева (23 августа — 22 сентября) вступит в брак и разведется с Овном

Дева очарована Овном за смелость и свободный дух, и может быстро влюбиться. Проблема заключается в том, что Овен слишком авантюрный для Девы. Дева лучше ладит с надежными и верными людьми. Овен действует, а Дева анализирует, и, в конце концов, пара поймет, что между ними все кончено.

Весы (23 сентября – 22 октября) вступят в брак и разведутся с Козерогом

Козероги почувствуют физическое влечение к Весам, а Весы, в свою очередь, восхитятся даром Козерога зарабатывать деньги. Вначале отношения будут сбалансированными, когда они вступят в брак, но лень Весов начнет действовать на нервы Козерогу. Весы любят вечеринки и различные мероприятия, что не поддерживает Козерог. Эти два знака слишком несовместимы для брака друг с другом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) вступит в брак и разведется со Стрельцом

Когда Скорпион и Стрелец сойдутся вместе, они почти сразу поймут, что ничего не выйдет. К сожалению, они поженятся, прежде чем откроют глаза друг на друга. Скорпион любит дом и очаг, а Стрелец не может дождаться, чтобы «выпорхнуть из гнезда». Кроме того, Скорпион слишком требователен и притягателен для Стрельца.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) вступит в брак и разведется с Раком

В отношениях Стрельца и Рака присутствует много волнения, секса, обмана, разочарования и контроля. Эта связь порочна и скоротечна. Стрелец и Рак будут пытаться установить контроль друг над другом, и оба, как и их брак, потерпят неудачу.

Козерог (22 декабря — 19 января) вступит в брак и разведется с Рыбами

Вначале из этих знаков получится отличная пара: твердый, практичный Козерог и мечтательные, творческие, чувствительные Рыбы. Они будут чувствовать себя, как в любовном романе, в котором качества героев дополняют друг друга, и, некоторое время, будут счастливы. Тем не менее, настанет день, когда их различия окажутся слишком велики, и они разведутся, удивив всех, кто считал их идеальной парой.

Водолей (20 января — 18 февраля) вступит в брак и разведется со Львом

Со стороны покажется, что их союз крепок – оба знака любят быть среди людей и оба харизматичны. Они будут наслаждаться восхищением ими как сильной и подходящей парой, но, на самом деле, они очень разные. Лев жаждет внимания и будет делать все, чтобы получить его, в то время как Водолей не чувствует потребности в привлечении людей к себе. Водолей живет своей жизнью, делая что-то для других и принимая интеллектуальные вызовы, а Льва влекут поверхностные вещи. Лев вздохнет с облегчением, когда разведется с Водолеем.

Рыбы (19 Февраль — Март 20) вступят в брак и разведутся с Овном

Рыбы и Овен, кажется, пропустили мимо ушей тот факт, что можно восхищаться кем-то и заниматься с ними сексом, но необязательно вступать с ним в брак. Оба знака привлекательны и вдохновляют людей, но они не подходят друг другу. Сердце Рыб мягкое и доброе, а Овен может быть слишком грубым, он любит жестко говорить, не принимая во внимание чувства другого человека.