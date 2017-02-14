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ЭКСКЛЮЗИВ!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Сегодня салоны красоты предлагают множество способов окрашивания волос. Как не запутаться в них и суметь объяснить мастеру, какого именно эффекта вы хотите добиться, порталу Krasotka.ee рассказала стилист-парикмахер столичного салона красоты Studio-L Наталья Пашкевич.

В наступающем сезоне стилисты делают упор на естественность и натуральность, разнообразив их легкими, едва уловимыми бликами, которые создаются благодаря новой технике окрашивания волос под названием Flamboyage (фламбояж)

Эта техника получила свое название благодаря специальному скотчу для окрашивания волос и представляет собой листы пленки с одной клеящейся стороной, с помощью которой и создаются блики на волосах, будто вас только что поцеловало солнце.

Техника Flamboyage / Из личного архива

Все так же актуальна и не сдает своих позиций техника Sombre (cомбре), которая создается кистью от руки мастера, позволяя оставлять на волосах мягкий переход между темным и светлым оттенками.

«Для любительниц выглядеть ярче и моложе подойдет новая техника в окрашивании волос под названием Hair strobing (стробинг)», – рассказывает Наталья Пашкевич.

Как известно, стробинг впервые появился в макияже (корректирование овала лица, позволяющее придать коже мягкое свечение и подчеркнуть красоту кожи) и обрел свою популярность в окрашивании волос. 

При данной технике выполняется окрашивание отдельных прядей волос в более светлые тона (как правило, у лица), расставляя блики на волосах таким образом, чтобы осветленные пряди смогли подчеркнуть достоинства или смягчить недостатки вашего лица. «К тому же, данная техника визуально увеличивает объем волос, который в этом сезоне очень популярен как в прическах, так и в новой технике создания долговременного прикорневого объема для волос под название Volumizing Hairstyle» – добавляет Наталья Пашкевич.

Ранее мы уже писали о долговременном способе увеличить объем волос под названием Bouffant, который предполагал создание объема у корней волос с помощью биоперманента.

Техника Volumizing Hairstyle – это усовершенствованная и более естественная, незаметная на волосах, техника создания прикорневого объема (на 4-5 месяцев) без использования бигуди и шпилек, позволяющая создать эффект салонной укладки.

Volumizing Hairstyle / Из личного архива

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