Советы для успешной красотки: как завоевать парня?

Однозначных рецептов, к сожалению, а может быть, и к счастью, не существует. Конечно, девушка может постараться понять, чего именно от нее ждет молодой человек и начать соответствовать его ожиданиям. Но ведь подобное поведение можно назвать обманом! Чего же девушка хочет на самом деле – чтобы парень полюбил ее или просто, чтобы он был с ней рядом?

Если она выбирает первый вариант, то ни о какой лжи нельзя даже говорить, ведь полюбить молодой человек должен именно ее, такую, какая она есть на самом деле, ее душу, черты ее характера, ее индивидуальность. Если же представительница прекрасного пода желает, чтобы симпатичный ей молодой человек просто жил рядом с ней, то и в данном случае ложь может стать не очень хорошей помощницей. На протяжении всей жизни девушка врать не сможет, поэтому рано или поздно молодой человек узнает ее истинное лицо.

К тому же, если она начнет врать парню, ни о какой любви с ее стороны говорить просто невозможно. Если человека любят, его не обманывают. Если же представительница слабого пола готова обманывать мужчину, чтобы его завоевать, то можно говорить лишь об увлечении, пишут Sex-news.ru.

Поэтому девушке остается лишь одно: показать симпатичному ей молодому человеку все свои положительные качества. Она должна продемонстрировать свою любовь, красоту души, должна дать ему понять, что ради него она готова на все. Конечно, если состоятельный молодой человек подарит своей возлюбленной бриллиантовое колье, он, без сомнения, сможет таким подарком ее очаровать. Но может быть и другая ситуация: обычный человек тратит последние деньги на то, чтобы приобрести шикарный букет цветов своей девушке. Кто из этих людей сделал более красивый поступок? Любовь должна проявляться не в цене подарков, а в готовности одного человека отдать другому все, что у него есть.

Любовь характеризуется безрассудными поступками. Именно они убеждают человека в том, что его на самом деле любят. Девушка должна проявлять к парню участие, внимание, ей необходимо ловить каждый его взгляд, вздох. Она должна дать ему понять, что он ей небезразличен. Можно начать писать стихи, даже в том случае, если раньше это никогда не делалось. Любимому человеку нужно показывать, что он очень дорог.

Если девушка любит гулять, на прогулку она может пригласить симпатичного ей мужчину. Кино можно посмотреть не в гордом одиночестве, а позвать на просмотр фильма парня. Она не должна бояться оттолкнуть человека тем, что нравится ей самой. Любовь является созвучием душ. Молодой человек о девушке должен знать все. Если парню в представительнице слабого пола что-либо не понравится, и он ее отвергнет, значит, они изначально друг другу не подходили и из их союза все равно ничего бы не вышло.

Любовь должна быть настоящей. В таком случае и девушка, и ее избранник будут чувствовать волны душевного тепла, которые от них исходят. Это тепло необходимо для того, чтобы в другом человеке проснулись взаимные чувства. Часто происходит так, что люди женятся, а затем у них пропадает интерес друг к другу. Супруги могут продолжать жить совместной жизнью, однако взаимной любви у них уже нет. Вероятно, что ее не было и раньше, за любовь они принимали простое увлечение.