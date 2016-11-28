Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции

Портал Krasotka.ee выбрал десять самых важных и интересных пунктов из записи в блоге «Голая Морковка», о которых спешим вам рассказать.
- Я не чувствую под одеждой разницы между моей прошлой и нынешней грудью.
- Свою естественную форму новая грудь примет примерно через год после операции, сейчас она постепенно становится мягче, но это еще не конечный результат
- Первые 10 дней после операции были для меня из-за увеличившейся груди адом, но сейчас моей жизни она не мешает.
- Пришлось отказаться от любимых бюстгальтеров.
- Проконсультируйтесь со своим хирургом. Мой разрешил мне вернуться к тренировкам уже через 10 дней после операции, но это не всегда так. Для начала приступила лишь к кардиотренировкам – велотренажер и ходьба…
- Уже через 20 дней после операции начала тренировки с легкими гантелями.
- Шрамы под грудью после операции остаются, но в глаза не бросаются, если только мужчина ростом не ниже вашей груди.
- Шрамы через несколько лет станут менее заметными, но совсем они не пропадут.
- Мазь, которой я мажу шрамы, стоила 25 евро, но существенных изменений это не принесло.
- Главное, самой радоваться своей груди и не обращать внимания на пустую критику.