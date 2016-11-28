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Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции

Limon.ee
Limon.ee
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Прошло ровно три месяца с того момента, как эстонская блогер с псевдонимом «Голая Морковка» распрощалась со своей плоской грудью. Девушка нашла клинику, врача, увеличила грудь. Теперь рассказывает о самых важных моментах после операции.

Портал Krasotka.ee выбрал десять самых важных и интересных пунктов из записи в блоге «Голая Морковка», о которых спешим вам рассказать.

  1. Я не чувствую под одеждой разницы между моей прошлой и нынешней грудью.
  2. Свою естественную форму новая грудь примет примерно через год после операции, сейчас она постепенно становится мягче, но это еще не конечный результат
  3. Первые 10 дней после операции были для меня из-за увеличившейся груди адом, но сейчас моей жизни она не мешает.
  4. Пришлось отказаться от любимых бюстгальтеров.
  5. Проконсультируйтесь со своим хирургом. Мой разрешил мне вернуться к тренировкам уже через 10 дней после операции, но это не всегда так. Для начала приступила лишь к кардиотренировкам – велотренажер и ходьба…
  6. Уже через 20 дней после операции начала тренировки с легкими гантелями.
  7. Шрамы под грудью после операции остаются, но в глаза не бросаются, если только мужчина ростом не ниже вашей груди.
  8. Шрамы через несколько лет станут менее заметными, но совсем они не пропадут.
  9. Мазь, которой я мажу шрамы, стоила 25 евро, но существенных изменений это не принесло.
  10. Главное, самой радоваться своей груди и не обращать внимания на пустую критику.
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