Вторник, 14. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Специалист по питанию Джеки Линч рассказала читателям The Daily Mail, как избежать частых ошибок и успешно избавиться от лишних килограммов.

Во-первых, не стоит отказываться от завтрака, обеда или ужина. Если вы будете это делать постоянно, то нарушите свой обмен веществ, что в итоге приведет к еще большему набору веса.

Дело в том, что наше пищевое поведение определяется гормонами. Гормон лептин сигнализирует мозгу, что вы сыты, а гормон грелин — что голодны. Кратковременное голодание приводит к резкому падению уровня лептина, что еще больше стимулирует аппетит.

В результате человек, пропустивший завтрак, ест в течение остального дня гораздо больше, чем тот, кто нормально позавтракал. Завтрак с высоким содержанием белка — яйца, каша или цельнозерновые хлопья с добавлением орехов и семян — позволит надолго снизить уровень грелина и весь день держать аппетит под контролем.  

Еще одна распространенная ошибка сидящих на диете — слишком большие порции. Например, стандартная порция хлопьев не должна превышать 30–50 граммов, но люди обычно накладывают себе в тарелку гораздо больше. Вполне можно похудеть, просто сократив размер порций.

Кроме того, люди часто недооценивают количество так называемого «скрытого сахара», который они потребляют с пищей. Дело в том, что недостаточно просто отказаться от сладкого чая, булочек и пирожных. Такие, казалось бы, полезные продукты, как мед, фруктовые соки, сухофрукты содержат очень много сахара, который провоцирует выброс инсулина и заставляет организм делать «жировые запасы». Поэтому лучше есть сырые фрукты. Они содержат не только много фруктозы, но и клетчатки, которая помогает ей усваиваться.

Еще одно заблуждение заключается в том, что желающие похудеть полностью отказываются от продуктов с высоким содержанием жиров и переходят на обезжиренные йогурты, молоко и так далее. Однако пищевые жиры не только не добавят вам килограммов, но принесут много пользы организму — сбалансируют гормональный уровень, поддержат работу мозга и сердца, помогут усвоить витамины и так далее. Кроме того, в обезжиренные продукты производители часто добавляют сахар, чтобы улучшить их вкус. А это только способствует набору веса.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдиетаошибкипирожноеторт
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:21
Десять вещей, которые делают красивые и счастливые женщины каждое утро
15:55
«Сельское» платье герцогини Кэтрин обнажило ее пугающую худобу
15:21
Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой
15:15
Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции
14:32
19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!
14:30
Советы для успешной красотки: как завоевать парня?
13:54
Дочь Миллы Йовович разрыдалась из-за смерти отца
13:20
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!
12:58
Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго
12:49
Человек, с которым вы вступите в брак и разведетесь, в зависимости от вашего знака Зодиака
12:09
Рийгикогу образовал комиссию для решения кризиса рождаемости
12:05
Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду (1)
10:30
Десять способов организовать незабываемый День Святого Валентина бесплатно
08:47
В Латвии поженились первые беженцы из Сирии (2)
18:58
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете (3)
18:00
Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали
16:14
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ... (1)
15:58
Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей
15:13
Десять способов заставить его любить только вас
14:26
Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле
Все новости
ФэшнЦеликом
Cобраться – только подпоясаться!

Cобраться – только подпоясаться!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой

Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой

Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции

Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции

Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду

Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду (1)

13. фев
Чем опасно сочетание чая с молоком?
Самые читаемые
Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго
«Сельское» платье герцогини Кэтрин обнажило ее пугающую худобу
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!
Человек, с которым вы вступите в брак и разведетесь, в зависимости от вашего знака Зодиака
Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду(1)
Топ комментариев
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей(4)
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма(4)
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(3)
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ...(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовозможностьволосыдевушкаженщинаженщиныжизньздоровьеисследованиеисследованияисследователикофелюбовьмужчинамужчиныотношенияпродуктыребенокродителисекссоветыспециалистыспособудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео!

Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео! (1)

Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ)

Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ)

67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета

67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета

15:59
Фото: Никита Джигурда ужаснул людей подарком, который он сделал Марине Анисиной в честь Дня влюбленных
15:40
Николай Расторгуев: я решил держаться до конца
15:08
В День всех влюбленных Наташа Королева и Тарзан опубликовали горячее видео
14:50
Новый поворот! Анна Седокова заявила, что ждет ребенка от Сергея Лазарева
Rus.Postimees.eeЦеликом
«Радар»: друзья расскажут, что могло подтолкнуть рэпера Beebilõust на ограбление магазина

«Радар»: друзья расскажут, что могло подтолкнуть рэпера Beebilõust на ограбление магазина

Видео: в США на парочку путешественников из Эстонии надели наручники

Видео: в США на парочку путешественников из Эстонии надели наручники

Поиск любви в интернете может обернуться внушительным счетом

Поиск любви в интернете может обернуться внушительным счетом

16:40
Лидер немецких "зеленых" видит в Путине угрозу для западных ценностей
16:30
Эстонская система э-здоровья получила престижную награду
16:17
Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве
16:05
Государство ищет решение проблемы пустующих квартир в Кохтла-Ярве
ВпрокЦеликом
Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату

Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату

Telia и Starman следят за своими клиентами

Telia и Starman следят за своими клиентами

Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

10:05
В каких случаях пенсионер должен подавать декларацию о доходах?
Погода
Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees