Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой

Во-первых, не стоит отказываться от завтрака, обеда или ужина. Если вы будете это делать постоянно, то нарушите свой обмен веществ, что в итоге приведет к еще большему набору веса.

Дело в том, что наше пищевое поведение определяется гормонами. Гормон лептин сигнализирует мозгу, что вы сыты, а гормон грелин — что голодны. Кратковременное голодание приводит к резкому падению уровня лептина, что еще больше стимулирует аппетит.

В результате человек, пропустивший завтрак, ест в течение остального дня гораздо больше, чем тот, кто нормально позавтракал. Завтрак с высоким содержанием белка — яйца, каша или цельнозерновые хлопья с добавлением орехов и семян — позволит надолго снизить уровень грелина и весь день держать аппетит под контролем.

Еще одна распространенная ошибка сидящих на диете — слишком большие порции. Например, стандартная порция хлопьев не должна превышать 30–50 граммов, но люди обычно накладывают себе в тарелку гораздо больше. Вполне можно похудеть, просто сократив размер порций.

Кроме того, люди часто недооценивают количество так называемого «скрытого сахара», который они потребляют с пищей. Дело в том, что недостаточно просто отказаться от сладкого чая, булочек и пирожных. Такие, казалось бы, полезные продукты, как мед, фруктовые соки, сухофрукты содержат очень много сахара, который провоцирует выброс инсулина и заставляет организм делать «жировые запасы». Поэтому лучше есть сырые фрукты. Они содержат не только много фруктозы, но и клетчатки, которая помогает ей усваиваться.

Еще одно заблуждение заключается в том, что желающие похудеть полностью отказываются от продуктов с высоким содержанием жиров и переходят на обезжиренные йогурты, молоко и так далее. Однако пищевые жиры не только не добавят вам килограммов, но принесут много пользы организму — сбалансируют гормональный уровень, поддержат работу мозга и сердца, помогут усвоить витамины и так далее. Кроме того, в обезжиренные продукты производители часто добавляют сахар, чтобы улучшить их вкус. А это только способствует набору веса.