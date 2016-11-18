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Десять вещей, которые делают красивые и счастливые женщины каждое утро

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Мы все делали это утром: впопыхах срывались с постели, натягивали всё, что под руку попадется, высыпали на волосы сухой шампунь и выбегали второпях на работу. В этом нет ничего полезного. Soulpost решил помочь вам советами, как провести свое утро так, чтобы быть здоровой, счастливой и веселой.

Начните день с улыбки

Когда вы только что проснулись, подумайте о чем-то, что заставляет вас улыбнуться (животное, человек, позитивная ситуация или место) и удерживайте это чувство, наслаждаясь волной эндорфинов и серотонина. Хорошее настроение и позитивный настрой оказывают существенное влияние на мотивацию, производительность и благополучие.

Усильте действие кофеина

Вы можете усилить действие кофе, добавив в него столовую ложку кокосового масла холодного отжима и ложку меда. Оба ингредиента мягко очищают организм, ускоряют обмен веществ, а также помогают с пищеварением. Супервкусно и заряжает энергией.

Дышите свежим воздухом

Откройте окно (даже зимой), и запустите свежий воздух в комнату, в то время как вы потягиваетесь или делаете произвольную зарядку. Подвигайте запястьями, лодыжками, бедрами, разомните мышцы шеи. Затем сделайте пятиминутные дыхательные упражнения, сидя в постели спиной к стене или спинке кровати с закрытыми глазами. Сделайте вдох за пять секунд, затем пять секунд выдыхайте, практикуйте эту технику в течение пяти минут три раза в день, чтобы оставаться бодрыми и здоровыми.

Выполните цифровой детокс

Когда вы просыпаетесь, не хватайте сразу телефон, чтобы проверить сообщения. Отложите это на потом.

Наслаждайтесь коктейлями

Позавтракайте полезным коктейлями. Воспользуйтесь этим рецептом: вам понадобятся 250 мл миндального молока, в которое добавьте семена льна, органический гороховый протеин, порошок какао, малину или чернику, авокадо, и семена чиа. Этот напиток придаст вам сил и энергии на все утро.

Устанавливайте будильник на одно и то же время

Старайтесь просыпаться каждый день в одно и то же время. Это улучшает качество сна, придает энергию и сохраняет циркадный ритм в норме.

Пробудите свои ноги

На ногах расположены чувствительные нервы, которые определяют не только равновесие и осанку, но и отвечают за психическое развитие и остроту зрения. Начните свой день с пятиминутного упражнения, покачайте ногой мячик для гольфа во время чистки зубов, а затем походите по специальному массажному коврику для ног.

Мотивируйте себя во время накладывания макияжа

Начинайте ваш день с мотивационных аудио или видеокниг на YouTube. Хорошие мотивационные установки вдохновляют на успех и повышают производительность.

Лимонная вода

Самый быстрый, простой и доступный способ оздоровления организма – пить лимонную воду по утрам. Выжмите половину лимона в чашку с водой, чтобы стимулировать иммунную систему (благодаря витамину С) и придать энергию телу.

Проводите больше времени на солнце

Будьте, по возможности, на солнце в течение 15-30 минут после пробуждения. Солнечный свет попадает в шишковидную железу мозга, которая уменьшает выработку мелатонина и делает вас более внимательной. Одного лишь света в помещении недостаточно, чтобы вызвать эту реакцию.

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