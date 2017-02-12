«Сельское» платье герцогини Кэтрин обнажило ее пугающую худобу

Принц выбрал классический черный смокинг, а Кейт появилась на красной дорожке в черном платье в белый цветочек, обнажившем ее плечи. Завершила образ супруга принца убранными в высокую прическу волосами, крупными серьгами и браслетом.

Фото/ Scanpix

Интересно, что поклонники неоднозначно отозвались о наряде Кейт Миддлтон. Пока одни нахваливали герцогиню Кембриджскую за смену стиля в макияже, восторгались ее стройностью и лучезарной улыбкой, другие раскритиковали Кейт за слишком мрачный образ и неподходящий к ее фигуре фасон платья. Дескать, наряд лишь подчеркнул худобу Кэтрин и прибавил ей возраста.

Фото/ Scanpix

«Прям бабуля с такой прической», «А мне кажется она выглядит старше мужа лет на 5-7 и какая-то уставшая, усохшая совсем, а он как будто молодильные яблоки ест!!!», «Какая-то то занавеска. И зачем подчеркивать сутулую спину и отсутствие бедер?», «Мне тоже платье не понравилось, какая-то сельская тряпочка. Верх еще норм, но низ в букетики это не очень, как по мне», «Платье не для вечернего выхода вообще-то. Зачем она его надела и еще ссутулилась, неясно», «Образ – никакой», – прокомментировали образ герцогини Кэтрин пользователи Сети.