Сексуальные смс: как соблазнить его двумя фразами

Хочешь узнать маленький секрет? Мужчина, как и ты, жаждет внимания, ласки, заботы. Тогда не заставляй его ждать!

Ты спросишь: “Что можно написать любимому?“. Чтобы это было деликатно и ненавязчиво, для начала напиши, как ты скучаешь по нему и что с нетерпением жаждешь встречи с ним.

После этого можно перейти к более интересным смс-кам на тему, как именно ты ждешь встречи с ним. Ну а если “есть контакт“, переходи к тяжелой артиллерии – смс с сексуальным подтекстом.

Лучшие секс-смс

Итак, сексуальные смс: с чего начать? Конечно с ненавязчивых сообщений. Помни, что следующие примеры – это всего лишь примеры, ты должна подойти к этому делу строго индивидуально.

“Ты неизменно вызываешь бурную ответную реакцию всех пяти моих чувств: зрения, обоняния, обнимания, целования и... желания“.

Теперь можно написать, какое именно желание у тебя вызывает партнер.

“Я хочу, чтобы ты был моим плюшевым мишкой, которого я могла бы брать с собой в постель каждую ночь“.

После того, как молодой человек ответит тем же, переходи уже на смс с явным вопросом.

“Слушай, а что ты сегодня вечером делаешь? Ты не подумай плохого! А если подумаешь – как тебе эта идея?“.

Скорее всего, после предыдущего смс ты уже четко поймешь, совпадают ли ваши желания, если да, то можно перейти к “завуалировано-прямым“ сообщениям.

“Я только что вышла из душа. У тебя есть пять минут, чтобы не дать мне одеться“.

Что же, к этому моменту у вас уже должна быть налажена постоянная ответная переписка, и если да, не забывай по особенному желать спокойной ночи любимому.

“Эротических тебе снов и меня рядом!“.

Как часто писать смс?

Все, на самом деле, зависит от периода ваших отношений и от того, насколько часто он вам отвечает. Просто если из 20 смс он ответил на одну – есть над чем задуматься… Но не будем забегать наперед, ведь ты пока только соблазняешь понравившегося мужчину.

На начальном этапе отношений не стоит скупиться на любовные послания с эротическим подтекстом, но и перегибать не надо, особенно если твой парень – скромняга. Лучше не писать более 10 смс в день, а если ты видишь, что твой партнер активно вступил в игру, можно увеличить количество смс.