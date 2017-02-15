Названы пять самых доступныех продуктов для здоровья и молодости

Задавшись целью определить, какие продукты, не будучи дорогостоящими и малодоступными, обладают наиболее значительным эффектом пользы для организма, исследователи в итоге получили список из пяти наименований.

В этот перечень «доступных суперпродуктов», по результатам исследования, вошли болгарский перец, кунжут, морская капуста, куркума и грибы.

Болгарский перец, по словам экспертов, как никакой другой овощ обладает высокой концентрацией витаминов A, B и C, антиоксидантов и других полезных веществ.

Кунжут занял свое место в списке благодаря обилию полезных и легкоусвояемых растительных жиров, а морская капуста – как идеальный дешевый источник брома, калия, железа, магния, фолиевой и других кислот.

Мотивируя выбор других продуктов – куркумы и грибов – медики пояснили, что известная специя противостоит сгущению крови в артериях и сосудах, тем самым благотворно влияя на сердечно-сосудистую систему.

Что касается грибов, то они снабжают организм белком и минералами, также защищая от вероятности сосудистых патологий.