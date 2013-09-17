Восемь ошибок, из-за которых женщины теряют своих мужчин

Только те люди, которые осознают, что над отношениями нужно работать, способны построить крепкий союз. Есть ряд ошибок, которых допускают мужчины, но есть и ряд женских промахов, которые приводят к расставанию. Запомните эти восемь пунктов, и никогда так не делайте:

1. Вы боитесь одиночества

Отношения нужно строить по любви, а не из-за ощущения страха. Если вы одиноки, не стоит судорожно искать партнера, лишь бы не сидеть без пары. Только истинные чувства сделают вас счастливой, а иначе ваш союз обречен.

2. Вы слишком привязаны к мужчине

Представители сильного пола не любят, когда женщины буквально падают перед ними на колени. Во-первых, мужчинам нравится оставлять себе толику личного пространства. Во-вторых, далеко не все мужчины счастливы от того, что помимо них в вашей жизни больше никого и ничего нет. Вы должны быть достойной и независимой женщиной, которая будет превращаться в нежную хранительницу очага, когда мужчина этого действительно достоин!

3. Вы не хотите работать над отношениями

Если вы не хотите работать над отношениями, то какого результата ожидаете? Мужчина не будет трудиться за вас двоих. Он просто уйдет, если не увидит должного желания быть с ним.

4. Ваше счастье зависит от него

Очень похоже на второй пункт, но здесь конкретнее поставлен объект — счастье. Вы не должны видеть всю свою радость и удовольствие только в партнере. Найдите себе хобби, работу, новых знакомых. Наслаждайтесь всеми дарами жизни!

5. Вы слишком независимы

Нужно всегда понимать, какой рядом с вами партнер. Если он стопроцентный доминант, то он не будет счастлив от того, что вы тоже стараетесь главенствовать. Мудрая женщина должна понимать, когда стоит проявить независимость, а когда лучше побыть нежным цветочком.

6. Вы бездельничаете

Если мужчина и влюбился в вас в момент, когда вы ничем не увлекались и не работали, то это не значит, что он всегда будет этим доволен. Мужчинам нравится наблюдать за тем, как их женщины добиваются успехов в работе и в увлечениях. Он хочет вами гордиться!

7. Вы мужененавистница

Если вы феминистка, но решили завести отношения, то не удивляйтесь, если все будет не очень удачно. Мужчины чувствуют такие вещи, поэтому очень скоро ваше поведение ему надоест.

8. Вы давите на партнера

Нет ничего плохого в том, чтобы строить планы на совместное будущее, но вы должны понимать, что, во-первых, это нельзя озвучивать на ранних этапах отношений (чтобы не спугнуть партнера!), во-вторых, никогда нельзя давить и помыкать этими планами. Если вы хотите выйти замуж и родить ребенка от своего партнера, то постарайтесь сначала мягко намекнуть и прощупать почву, а потом уже переходить к более решительному наступлению.

Прислушайтесь, милые дамы! В этих ошибках нет ничего невероятного, но именно они чаще всего и отпугивают мужчин. Это не делает их слабыми, просто у них совершенно другая психология и мировоззрение. Любите и будьте любимы. Работайте над отношениями и наслаждайтесь плодами этой работы!