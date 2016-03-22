Эксперты не рекомендуют женщинам рано рожать детей

В распоряжении таких женщин больше ресурсов. Плюс они имеют возможность уделить детям достаточно внимания. Это, вероятно, объясняет повышенный уровень интеллекта у детей. Было проведено исследование, и оно говорит: в 10-11 лет у детей, рожденных более взрослыми женщинами, отмечалась более выраженная способность к мыслительной деятельности, концентрации и чтению.

Также анализ показал, что более взрослые матери, как правило, имеют хорошее образование, свое место в профессиональной среде и реже курят во время беременности. Все это способствует развитию интеллекта ребенка и с позиции социально-экономической, и с позиции физиологии.