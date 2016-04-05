Медики предупреждают: избегайте продуктов с добавленной фруктозой

Как отмечает The Daily Mail, фруктоза становится ядом именно при добавлении в еду и напитки. Она повышает риск ожирения, диабета, болезни сердца и инсульта. А вот во фруктах негативные эффекты нейтрализуются.

Сотрудники Университета Барселоны провели исследование крыс, которым давали два разных типа простого сахара. Оказалось, животные, пившие воду с фруктозой, набрали больше веса, чем крысы, пившие воду с глюкозой. Также фруктоза негативно влияла на обмен веществ, сосудистую систему, печень (повышался риск жировой болезни).

Проведенное исследование наглядно показывает, что набору веса может способствовать не только повышенная калорийность рациона. В свою очередь, специалисты из Вашингтонского университета предупреждают: потребление большого количества фруктозы во время беременности увеличивает риск возникновения дефектов плаценты и задерживает рост плода. Это, в свою очередь, может привести к метаболическим нарушениям у будущего ребенка в зрелом возрасте.