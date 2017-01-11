Исследователи рассказали, почему нельзя слишком часто заниматься сексом

Оказывается, слишком частый секс негативно влияет на уровень сексуального удовлетворения. По словам ученых, достаточно заниматься сексом один раз в неделю.

Еще исследователи выяснили, что запланированный секс лучше незапланированного. И слишком частый секс лишает отношения острых ощущений. Вероятно, именно из-за этого степень сексуального удовлетворения снижается, пишет Deccan Chronicle.

Также специалисты установили: качество секса не зависит от его длительности. Более важную роль играют креативность и взаимопонимание между партнерами. Видимо, поэтому с возрастом качество интимной жизни повышается. Большинство опрошенных отметили, что самое главное - найти подходящего партнера.