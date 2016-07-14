Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть

Причина в следующем: люди такого склада ставят перед собой слишком амбициозные цели, а также панически боятся провала. Перфекционистам чрезвычайно трудно сидеть на диетах по сравнению с людьми, которые не ставят перед собой слишком глобальные задачи, и не переживают, если им не удается достичь желаемого результата в строго определенные сроки.

А вот другие эксперты считают, что многие просто неадекватно оценивают калорийность своего рациона. Исследователи опросили 1500 женщин из Великобритании. Опрос показал, что большинство участниц пытались ограничиться 1800 калориями в день, но фактически употребляли 2200 калорий. То есть, на 200 калорий больше рекомендуемой нормы.

За год среднестатистическая представительница прекрасного пола непреднамеренно употребляла 146000 калорий. Это эквивалентно 487 чизбургерам, 1825 бокалам игристого вина или 608 плиткам шоколада. Больше 70% участниц опроса беспокоились о своем здоровье, но у них не получалось долго соблюдать диеты. Чаще всего женщины не могли устоять перед шоколадом, чипсами (44%) и хлебом (35%).

47% ели вредные продукты ночью. 40% заедали стресс, 36% - усталость, а 35% - грусть. В среднем участницы съедали больше, чем нужно, три раза в неделю. Почти половина считала, что всегда сидит на диете, но при этом не может похудеть. Три четверти женщин беспокоились о своем весе и думали об этой проблеме по два часа в день.