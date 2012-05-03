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В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?

Krasotka.ee
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В преддверии весны услуги солярия становятся еще более востребованными, так как бытует распространенное мнение: кожу посредством такого загара можно подготовить к действию солнечных лучей, защитить ее от агрессивного солнечного ультрафиолета, пишет Myjane.

Так ли это на самом деле? Лишь отчасти! Поговорим об различиях естественного и искусственного загара.

Неравноценные соперники: естественный загар и загар, полученный в солярии

Самый полезный загар – тот, который кожа получает ежедневно в естественных условиях, при этом на ней не образуется ни покраснения, ни отечности (признаков солнечного ожога), но появляется определенный оттенок. В этом случае в коже образуется достаточное количество меланина – красящего защитного пигмента, витамина D – одного из важнейших биологически активных веществ, также происходят реакции обмена и обновление кожи, насыщение влагой и выведение продуктов метаболизма.

И светлой, и темной коже для всех перечисленных биологических процессов нужны минимальные солнечные ванны. Отличие кожи темных оттенков заключается в более сильной защите от природного ультрафиолета: чем темнее естественный цвет кожи, тем лучше она защищена, потому что в ней от природы больше меланина.

Из-за особенностей обмена веществ, вернее – по причине ограниченной возможности кожи образовывать меланин, светлокожие люди так называемого скандинавского типа могут получить солнечный ожог за какие-то 15-20 минут! Именно поэтому им необходимо обязательно использовать защитные кремы с большими значениями солнечной протекции (SPF).

Обладатели более темной кожи – средиземноморского и африканского типов - могут оставаться на открытом солнце часами, не испытывают неприятных ощущений со стороны кожного покрова и практически не сгорают. Они могут не использовать защитные кремы, либо применять их в минимальных количествах, в специфических целях, например, чтобы избежать появления пигментных пятен или неравномерной окраски кожи.

Естественный загар образуется под воздействием нескольких видов лучей. В ультрафиолетовом спектре биологическое значение имеют УФ-В-лучи (UVB) – обеспечивают образование нового меланина в коже, а также УФ-А-лучи (UVA) – активизируют в коже старый меланин. Получается комплексный эффект от комплексного воздействия: образуется новый меланин и активизируется уже имеющийся в коже. Именно УФ-В-лучи ответственны за все важнейшие биологические реакции в коже – за синтез витамина D и образующихся из него гормонов, за нормальную скорость реакций обмена веществ и выведения токсинов и за многое другое.

Дозированный естественный загар полезен для кожи, потому что защищает от дальнейшего УФ-повреждения и активизирует обмен веществ.

Загар, полученный в солярии – полезен тоже.

В соляриях в основном используются лампы-генераторы УФ-А-излучения, поэтому цвет получаемого искусственного загара менее интенсивный, чем загара природного. Кожа темнеет за счет естественных отложений меланина, а новых порций не образуется, поэтому кожа получает защиту минимального уровня. Если с загаром, приобретенным в солярии, отправиться в южные широты, придется все равно использовать солнцезащитный крем! Представление о том, что искусственный загар полностью защищает от солнечных ожогов, ошибочно.

Огромный плюс загара в солярии – это значимый косметический эффект.

В умеренных дозах искусственный ультрафиолет возвращает нормальный цвет кожи и позволяет отказаться от тональных средств, которые в зимнее время большинство женщин используют в огромных количествах. К тому же, чем ближе к весне, тем сложнее становится маскировать неравномерный тон кожи, бледность, темные круги под глазами. Несколько минут в солярии раз в неделю способны вернуть нормальный внешний вид.

Но использовать возможности солярия нужно очень умеренно. Стремление к темному оттенку кожи и здоровому внешнему виду может привести к негативным последствиям. Злоупотребление загаром в солярии делает кожу не красивой шоколадно-коричневой, а коричнево-серой, что связано с тем, что ультрафиолет (УФ-А) воздействует на один и тот же (старый) меланин в коже – это вещество сначала окисляется и придает коже коричневатый оттенок, а затем окисляется еще больше (если загорать в солярии регулярно и долго) и дает в итоге коричнево-серый тон кожи, который можно устранить только загорая на открытом солнце.

Избежать этого серого эффекта можно в тех соляриях, в которых установлена комбинация ламп УФ-А/УФ-В (но они встречаются в салонах редко, в большинстве случаев это УФ-А-лампы), или используя специальные средства для загара.

Один из положительных моментов посещения солярия, который почему-то мало известен, это увеличение стойкости природного загара. Загоревшая кожа содержит много естественного меланина, поэтому если по возвращении с пляжного отдыха несколько раз посетить солярий, темный красивый оттенок кожи продержится дольше.

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