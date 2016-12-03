Три причины, по которым лучшие женщины дольше остаются одинокими

Может, это ощущение свободы или кажущейся бесконечности возможностей, но одиночество никто не должен принимать как должное.

Многие люди видят в нем временный период веселья, конечная цель которого – как можно быстрее снова начать с кем-то встречаться. Вместо того, чтобы остаться независимыми, они тратят это время, обновляя свои аккаунты на сайтах знакомств или просто пытаясь с кем-то познакомиться в общих компаниях. Но почему бы просто не наслаждаться свободой?

Люди, которые любят жаловаться на то, как грустно быть одному, просто не умеют это делать. Если человек всерьез расстроен тем, что пока ни с кем не встречается, то он просто сосредотачивает свою энергию на неправильных вещах.

Чем больше вы зацикливаетесь на том, какой любви вы хотите, тем вы больше от нее отдаляетесь. Успешные одинокие женщины наслаждаются своим временем, потому что тратят его на то, на что нужно – на себя.

Кто-то посвящает себя какому-то хобби, кто-то заводит новых друзей или отправляется в путешествие, быть одной – это значит посвящать время тому, что ты хочешь, до того, как ты неизбежно снова вернешься к отношениям.

Потому вместо того, чтобы торопиться пройти через этот быстротекущий период независимости, вкусите его сполна. Это будет стоить того как минимум по следующим трем причинам:

1. Вы не будете спешить заводить новые отношения от отчаяния.

Когда вы на самом деле научитесь наслаждаться своим одиночеством, вы заведете отношения только тогда, когда это будет того стоить. Это значит хорошо узнать человека, убедиться, что он понимает и готов удовлетворять ваши желания и потребности, и просто наладить открытое общение между вами.

2. Вы поймете, чего стоите, и станете увереннее.

Пройдут времена, когда вам нужно было, чтобы на вас обратил внимание мужчина, чтобы вы почувствовали себя хорошо. Когда вы научитесь находить любовь изнутри, она засияет наружу. И вы быстро поймете, что вам не нужны оценка и одобрение со стороны.

3. Вы станете интересным человеком, с которым захотят знакомиться.

Вся жизнь заключается в том, чтобы испробовать как можно больше всего, и одиночество дает вам свободу буквально попробовать все, чего вы хотите. Так что у вас будет намного больше, что рассказать, и стать интересным собеседником.