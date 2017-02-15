Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

В начале февраля 35-летняя американская исполнительница Бейонсе сообщила, что она беременна, и что в скором времени родит близнецов – мальчика и девочку.

Как стало известно ok.co.uk, певица с ее супругом Jay-Z уже купили детские колыбели для сына и дочки.

Кроватки, которые были созданы из 18-каратного желтого золота, для малышей были изготовлены испанским брендом Suommo. Стоимость одного экземпляра составила 38 тысяч евро.

Отметим, что будучи на последних сроках беременности певица активно продолжает выступать и посещать разные музыкальные премии. Например, на церемонии Грэмми 2017 Бейонсе вышла на сцену в образе индийской богини и удивила фанов откровенным нарядом.

Фото кроваток можно посмотреть ЗДЕСЬ!