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Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Дети популярной певица Бейонсе и ее мужа Jay-Z будут спать в детских кроватках сделанных из 18-каратного золота.

В начале февраля 35-летняя американская исполнительница Бейонсе сообщила, что она беременна, и что в скором времени родит близнецов – мальчика и девочку.

Как стало известно ok.co.uk, певица с ее супругом Jay-Z уже купили детские колыбели для сына и дочки. 

Кроватки, которые были созданы из 18-каратного желтого золота, для малышей были изготовлены испанским брендом Suommo. Стоимость одного экземпляра составила 38 тысяч евро.

Отметим, что будучи на последних сроках беременности певица активно продолжает выступать и посещать разные музыкальные премии. Например, на церемонии Грэмми 2017 Бейонсе вышла на сцену в образе индийской богини и удивила фанов откровенным нарядом.

Фото кроваток можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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