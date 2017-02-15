А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни

Метод избавления от боли после родов разработан в Японии и называется отономаки. Со стороны это кажется несколько странным и даже чудаковатым. Слово отономаки переводится как «заворачивание взрослого человека» - это альтернатива физиотерапии, предназначенной для избавления от боли за счёт напряжения мышц вокруг груди, спины и плечей. Сторонники этой практики утверждают, что она также позволяет снизить уровень стресса, пишет Medikforum.ru.

Положение тела женщины в простыне напоминает позу зародыша в утробе матери. Колени необходимо приблизить к груди, а руки скрестить между собой. Женщинам рекомендуется дышать глубоко и ровно, не обращая внимания на мышечное напряжение. Так, одна молодая мама призналась, что хотя со стороны человек в простыне выглядят очень крепко связанным, в реальности она не испытала никакой боли.

Во время проведения сеанса отономаки женщине, завернутой в простыню, необходимо положить подушки по бокам, чтобы защитить тело от переворачиваний. Специфическая поза, в которой находится человек в простыне, не дает ему также наклоняться вверх или вниз. Сторонники этого метода говорят, что необходимость сводить вместе плечи и ноги напрягает тело и избавляет от болей в спине и в суставах бедер. Это очень эффективно для женщин, испытывающих боль после родов.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что все данные утверждения о пользе оборачиваний являются голословными, так как они никак не подтверждены наукой. А некоторые специалисты в области физиотерапии вообще не рекомендуют прибегать к практике завертываний, поскольку она может вызвать опасные растяжения, вывихи, спазмы и даже травмы еще не восстановившегося после родов организма.