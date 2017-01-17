Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

2. Идеально выглядеть

Ты не должна просыпаться в ужасе рядом с ним, боясь, что твое несвеже дыхание или не накрашенное лицо его напугает. Если он — твой человек, то он будет любить тебя в любом виде, и будет считать тебя прекрасной в любом состоянии.

3. Строить планы

Ты не должны переживать, что вам нечем вместе заняться. Потому что если вы созданы друг для друга, то вам будет хорошо и просто посидеть вместе на диване.

4. Разговаривать

Тебе должно быть комфортно с ним молчать. И говорить должно быть легко. Ты не должна ограничивать себя в том, что ты хочешь сказать, или пытаться выглядеть умнее. Ты должна быть собой.

5. Похудеть

Ты должна любить свой животик, будь он плоский или полный. Твердый или мягкий. То же касается и твоих бедер, и всего остального.

6. Переписываться

Ты не должна по сто раз переписывать свое сообщение. Если он — твой человек, то ты даже не будешь думать, как что-то сказать правильно. Ты просто будешь говорить — или писать, — от сердца.

7. Бриться

Если он — твой человек, то легкая небритость не отпугнет его. Он все равно будет нежно прикасаться к тебе.

8. Развеселить его

Отношения — это двустороннее движение. Ты не должна делать что-то, чтобы ему не было скучно. Если он — твой человек, то он все равно захочет быть рядом, даже когда нечего делать и не о чем разговаривать.

9. Редактировать фото

Когда ты отправляешь ему селфи, ты не должна делать десятки кадров в поиске удачного, или редактировать фото. Просто сфотографируйся и отправь. Он знает, как ты выглядишь. И он считает тебя прекрасной.

10. Произвести хорошее впечатление

Ты не должна чувствовать слишком большое напряжение во время встреч с его родителями или друзьями. Ты должна быть уверенна, что ты им понравишься такой, какая ты есть, и даже если ты не понравишься, то он все равно будет рядом.

11. Ревновать

Если ты доверяешь ему, то неважно, сколько подруг у него в соцсети или в телефонной книжке, сколько коллег по работе — двушки, и насколько они привлекательны. Потому что ты знаешь, что он тебя не предаст.

12. Узнавать, что он чувствует

Если он — твой человек, то ты не должна бояться говорить с ним на серьезные темы. Вы должны уметь разговаривать как взрослые. Если у тебя есть вопросы, ты должна просто их задать.