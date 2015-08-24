Что на самом деле делает женщину страстной и привлекательной

Еще хуже то, что одна ваша подруга только обручилась, другая — вышла замуж, третья, та самая, которая называла себя заядлой карьеристкой, — уже мать двоих детей. Не то чтобы вы не были рады за подруг, но это естественно — чувствовать себя отстающей в этом плане. Что не так? Может, вы слишком много работаете? Что ж, будем честны: карьера никак не влияет на шансы найти подходящего мужчину. Напротив, это даже увеличивает их. Несмотря на бытующее мнение, профессиональный успех — это большой афродизиак.

Мужчин заводят девушки, которые активны и добиваются всего, чего хотят в своей жизни. Да, мальчиков вы отпугнете своей решительностью, но мужчин — нет. Я часто замечала, как мужчины говорят о женщинах-профессионалах — с особым уважением.

Они восхищаются вашим драйвом, преданностью делу и амбициями. Вы — тот тип личности, с которым они хотят быть, это уж точно. Не просто с какой-то цыпочкой, зависающей на вечеринках.

Когда они представляют вас своим родителям или друзьям, они хотят гордо сказать, что вы только что назначены главной своего отдела или представляете ту самую знаменитую фирму, или только что открыли свой салон красоты. У мужчин большое эго, и ваши профессиональные успехи повышают и их самооценку.

Кроме того, знаете, что чувствует мужчина, когда видит красивую уверенную девушку в костюме? Даже если у нее куча сумок (ноутбук, клатч, сумка с вещами, папка с документами), он подумает, что она самая горячая штучка во Вселенной.

Поэтому то, что вы сосредоточены на своей карьере — это хорошо. Проблема начинается, когда вы настолько одержимы своей работой, что жертвуете социальной жизнью, не оставляя время на развлечения и жизнь помимо нее. В вашей жизни должен быть баланс. Когда вы сосредоточены ТОЛЬКО на работе и создаете впечатление, что у вас больше ни на что нет времени или что вам больше ничего не интересно — это уже отворот-поворот.

И мужчины знают, когда ваша жизнь вращается только вокруг работы: у них есть шестое чувство. И к такой девушке они явно не готовы искать подход, да и зачем, если ей это не интересно?

Если вы серьезно хотите встретить кого-то особенного, вы должны сбалансировать свою жизнь. Это даст вам возможность встречать новых людей, вы станете более легким и веселым человеком, а не зацикленным трудоголиком. Ведь есть большая разница между «сосредоточиться на своей карьере» и «когда карьера — ваш единственный смысл жизни». Мужчин привлекают первые и отпугивают вторые. Так что продолжайте добиваться своих целей, и вы привлечете нужного человека. Но и не забывайте отдыхать с подругами, ходить в спортзал и заниматься тем, что вам нравится помимо работы.

Нет ничего сексуальнее, чем девушка, которая идет за своей мечтой.